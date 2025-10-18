scorecardresearch
 

7 स्टार होटल जैसा ऑफिस! भारतीय इंजीनियर ने दिखाई लंदन की लग्जरी वर्क लाइफ

एक भारतीय युवक ने लंदन में अपने ऑफिस की झलक दिखाई, जो किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं लगती. अब उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ऑफिस देखकर लोग बोले, ये तो 7 स्टार होटल जैसा लग रहा है! (Photo:Insta/itsamitdutta)
लंदन में फेसबुक के ऑफिस में काम कर रहे एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हाल ही में अपने रोजमर्रा के जीवन और कामकाजी माहौल की झलक शेयर की, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. यह वीडियो लोगों को फेसबुक जैसी दिग्गज टेक कंपनी की वर्क कल्चर और ऑफिस लाइफ की झलक दिखाता है.

लंदन में फेसबुक इंजीनियर की एक दिन की झलक

इंस्टाग्राम पर @the_bong_trailblazer नाम से अकाउंट चलाने वाले इस भारतीय इंजीनियर ने एक रील शेयर की है, जिसमें उन्होंने फेसबुक लंदन ऑफिस में अपने एक दिन की कहानी दिखाई है.वीडियो की शुरुआत उनके सुबह के सफर से होती है, जिसमें वह लंदन की सड़कों से ऑफिस पहुंचते हैं. इसके बाद वीडियो में फेसबुक का आधुनिक और शानदार ऑफिस नजर आता है. जिसमें आरामदायक वर्कस्टेशन, मीटिंग रूम और रंगीन कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं हैं.

रील में कंपनी की सुविधाओं की झलक भी मिलती है.जैसे फ्री मील्स, मनोरंजन के क्षेत्र, और लंदन की खूबसूरत स्काईलाइन का नजारा. वीडियो में इंजीनियर अपने सहकर्मियों से बातचीत करते, मीटिंग्स में हिस्सा लेते और ऑफिस के जीवंत माहौल का आनंद लेते नजर आते हैं.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amit Dutta (@itsamitdutta)

 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि फेसबुक लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एक दिन की जिंदगी. वीडियो को अब तक हजारों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं.एक यूजर ने कमेंट किया कि यह तो सपना जैसी नौकरी लगती है! आप फेसबुक में कैसे पहुंचे?
दूसरे ने लिखा कि ऑफिस बहुत शानदार है, और खाना तो कमाल का लग रहा है.कई लोगों ने विदेश में नौकरी पाने के टिप्स भी मांगे, जिस पर इंजीनियर ने सलाह दी. नई स्किल्स सीखें, नेटवर्किंग बढ़ाएं और फेसबुक के करियर पोर्टल से आवेदन करें.

भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा

यह वीडियो खास तौर पर उन भारतीय युवाओं के बीच चर्चा में है जो विदेश में टेक करियर बनाने का सपना देखते हैं.लोगों ने कहा कि यह वीडियो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री की झलक देता है और प्रेरणादायक है.कुछ यूजर्स ने इस पर वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर चर्चा शुरू की. कुछ ने लंबे घंटों के काम को चुनौती बताया, जबकि कई ने फेसबुक जैसी कंपनियों के लचीले माहौल और शानदार सुविधाओं की सराहना की.

यह पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय इंजीनियर का विदेश में जीवन दिखाने वाला वीडियो वायरल हुआ हो। इससे पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य टेक कंपनियों में काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों के पोस्ट भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रह चुके हैं.

फेसबुक लंदन ऑफिस का यह वीडियो इस बात की मिसाल बन गया है कि भारतीय इंजीनियर न केवल तकनीकी दुनिया में अग्रणी हैं, बल्कि अपने अनुभव से लाखों युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं.

