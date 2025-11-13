scorecardresearch
 

गाजियाबाद के इस इलाके में 35 लाख में मिल रहा है 3BHK फ्लैट, जानें कैसे करें अप्लाई

गाजियाबाद में किफायती घर खरीदने का आपको सुनहरा मौका मिल रहा है. अगर आप भी घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कम रेट पर घर लेने का ये सही वक्त है.

Advertisement
X
सस्ते में घर खरादने का मौका (Photo-AI-Generated)
सस्ते में घर खरादने का मौका (Photo-AI-Generated)

अगर आप गाजियाबाद में एक किफायती और आकर्षक घर खरीदने की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UP Avas Evam Vikas Parishad) गाजियाबाद के मंडोला विहार क्षेत्र में एक खास हाउसिंग स्कीम लेकर आई है. इस योजना का नाम 'सपना-2 हाउसिंग स्कीम' है, जिसके तहत इच्छुक खरीदारों को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर घर खरीदने का मौका मिलेगा.

इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप केवल 35 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर एक विशाल 3BHK फ्लैट खरीद सकते हैं. इसके अलावा, परिषद ने एक बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया है. अगर खरीदार फ्लैट की पूरी कीमत 60 दिनों के भीतर जमा कर देता है, तो उसे सीधे 5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जाएगा, जिससे घर की कीमत और भी कम हो जाएगी. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फ्लैट्स रेडी टू मूव इन हैं, जिसका मतलब है कि आपको पजेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: क्या पार्किंग की बिक्री से पता चलता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फेल होगा या पास?

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की तकनीकी और निजता की दलीलें खारिज (Photo: Representational)
गाजियाबाद एनकाउंटर पर कोर्ट सख्त, पुलिस अधिकारी पर केस दर्ज करने का आदेश 
गाजियाबाद में OYO होटल में इंजीनियर की मौत 
होटल के कमरे में मिली युवक की लाश. (Photo: Screengrab)
1.25 लाख सैलरी और लड़की... OYO में इंजीनियर की मौत की क्या है कहानी? 
Ghaziabad hotel sucide
सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव होटल में फंदे से लटका मिला, कमरे से बरामद हुई शराब की बोतल और फोन 
Dharuhera बना India का सबसे प्रदूषित शहर, जानें... 

26 जनवरी तक घर खरीदने का मौका

इस आकर्षक स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है. यह 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए जल्दी आवेदन करने वाले को प्राथमिकता मिलेगी.

Advertisement

अप्लाई करने के लिए, आवेदक को फ्लैट की कुल कीमत का केवल 5% रुपये जमा करके अपनी बुकिंग करानी होगी. बुकिंग के बाद, जब खरीदार फ्लैट की कुल कीमत का 50% भुगतान कर देगा, तो उसे तुरंत घर का पजेशन सौंप दिया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों और अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए नियम और भी सरल हैं. उन्हें केवल 25% बुकिंग राशि जमा करने पर ही घर का पजेशन मिल जाएगा. यह स्कीम कम कीमत, रेडी-टू-मूव इन सुविधा और बड़े डिस्काउंट के कारण गाजियाबाद में घर खरीदने का एक बेहतरीन विकल्प है.

यह भी पढ़ें: विदेशी निवेशकों को पसंद मुंबई, US-जापान ने रियल एस्टेट में लगाया मोटा पैसा

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement