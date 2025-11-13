गाजियाबाद के इस इलाके में 35 लाख में मिल रहा है 3BHK फ्लैट, जानें कैसे करें अप्लाई

अगर आप गाजियाबाद में एक किफायती और आकर्षक घर खरीदने की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UP Avas Evam Vikas Parishad) गाजियाबाद के मंडोला विहार क्षेत्र में एक खास हाउसिंग स्कीम लेकर आई है. इस योजना का नाम 'सपना-2 हाउसिंग स्कीम' है, जिसके तहत इच्छुक खरीदारों को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर घर खरीदने का मौका मिलेगा.

इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप केवल 35 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर एक विशाल 3BHK फ्लैट खरीद सकते हैं. इसके अलावा, परिषद ने एक बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया है. अगर खरीदार फ्लैट की पूरी कीमत 60 दिनों के भीतर जमा कर देता है, तो उसे सीधे 5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जाएगा, जिससे घर की कीमत और भी कम हो जाएगी. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फ्लैट्स रेडी टू मूव इन हैं, जिसका मतलब है कि आपको पजेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

26 जनवरी तक घर खरीदने का मौका

इस आकर्षक स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है. यह 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए जल्दी आवेदन करने वाले को प्राथमिकता मिलेगी.

अप्लाई करने के लिए, आवेदक को फ्लैट की कुल कीमत का केवल 5% रुपये जमा करके अपनी बुकिंग करानी होगी. बुकिंग के बाद, जब खरीदार फ्लैट की कुल कीमत का 50% भुगतान कर देगा, तो उसे तुरंत घर का पजेशन सौंप दिया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों और अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए नियम और भी सरल हैं. उन्हें केवल 25% बुकिंग राशि जमा करने पर ही घर का पजेशन मिल जाएगा. यह स्कीम कम कीमत, रेडी-टू-मूव इन सुविधा और बड़े डिस्काउंट के कारण गाजियाबाद में घर खरीदने का एक बेहतरीन विकल्प है.

