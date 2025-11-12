scorecardresearch
 

विदेशी निवेशकों को पसंद मुंबई, US-जापान ने रियल एस्टेट में लगाया मोटा पैसा

प्रमुख शहरों में निवेश गतिविधियों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा, जिसमें मुंबई ने इस अवधि के दौरान 300% की उच्चतम वृद्धि दर्ज की. जिसमें विदेशी निवेशकों का बड़ा योगदान रहा है.

Advertisement
X
मुंबई बन रहा है निवेशकों की पहली पसंद
मुंबई बन रहा है निवेशकों की पहली पसंद

वैश्विक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म Cushman & Wakefield की ताज़ा रिपोर्ट भारतीय अचल संपत्ति बाजार में निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाती है. कंपनी ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट पर निवेशकों का भरोसा बहुत मज़बूत है. उनकी रिपोर्ट 'इंडिया कैपिटल मार्केट्स Q3 2025' के हिसाब से, साल 2025 के पहले नौ महीनों (जनवरी से सितंबर) के दौरान, भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में $4.7 बिलियन (यानी करीब ₹39,200 करोड़) का मोटा पैसा बाहर की कंपनियों और बड़े संस्थागत निवेशकों ने लगाया है.

यानी, बड़े-बड़े निवेशक अब भी मान रहे हैं कि भारत में ज़मीन-जायदाद में पैसा लगाना फायदे का सौदा है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 10% की गिरावट को दर्शाता है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल का कुल निवेश 6 से 6.5 बिलियन डॉलर के बीच समाप्त होगा.

यह भी पढ़ें: कम सेल, "कम सेल, कमाई बंपर.. कैसे बिल्डर घर बेचकर बना रहे हैं तगड़ा मुनाफा

सम्बंधित ख़बरें

लखनऊ में 10 लाख रुपये में मिलेगा फ्लैट, LDA ला रहा 5000 नए फ्लैट! 
मेट्रो शहरों को 'बाय-बाय'! ये 5 शहर बन रहे हैं 'वर्क फ्रॉम होम' का नया ठिकाना 
ममदानी की योजना को कहा 'विनाशकारी'
क्या न्यूयॉर्क बनेगा मुंबई? रेंट फ्रीज़ योजना को लेकर क्यों डरे US के बड़े निवेशक 
Mumbai Congress
BMC इलेक्शन के लिए कांग्रेस में टिकटों की मारामारी, अब तक 1200 दावेदारों के आवेदन आए 
घर में बेहोश हुए एक्टर Govinda, Hospital में हुए Admit 

मुंबई में निवेश और भारत का बदलता ट्रेंड

मुंबई में, बड़े-बड़े निवेशकों ने कई तरह की प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाया, सबसे ज़्यादा $377.6 मिलियन का निवेश घरों वाले सेक्टर में आया, खासकर पुराने घरों को तोड़कर नए बनाने वाली स्कीमों में. इसके बाद ऑफिस स्पेस में $339.71 मिलियन का तगड़ा निवेश हुआ. वहीं गोदामों (Logistics) और फैक्ट्रियों (Industrial) वाली प्रॉपर्टीज़ में $269.3 मिलियन और ऑफिस-होटल जैसी मिक्सड-यूज इमारतों में $155 मिलियन लगे.

Advertisement

डेटा सेंटरों में भी $54.6 मिलियन का निवेश आया, जिससे पता चलता है कि निवेशक अब नए तरह के विकल्पों पर भी दांव लगा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: नए शहर में किराए पर सस्ता और अच्छा घर चाहिए, पहले जान लें ये 5 स्मार्ट टिप्स

मुंबई में कुल निवेश का 67% पैसा विदेश से आया

इसमें अकेले अमेरिका के निवेशकों ने $500 मिलियन और जापान के निवेशकों ने $297 मिलियन दिए. बाकी का $398 मिलियन पैसा अपने देश के निवेशकों ने लगाया. पूरे भारत की बात करें तो, अपने देश के निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर 48% हो गई है. यह दिखाता है कि भारतीय निवेशक अब बाजार को सहारा दे रहे हैं, भले ही दुनिया भर में उतार-चढ़ाव हो. देश में ऑफिस की प्रॉपर्टी (35%) अब भी निवेशकों की सबसे पहली पसंद बनी हुई है, जिसके बाद घर (26%), रिटेल/दुकानें (12%) और गोदाम/फैक्ट्रियां (9%) आते हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement