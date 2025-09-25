scorecardresearch
 

मल्‍टीबैगर बन सकता है ये स्‍टॉक... अभी 30 रुपये भाव, ब्रोकरेज फर्म ने कहा- खरीदें!

ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा सिक्‍योरिटीज ने एक संभावित मल्‍टीबैगर कंपनी पर एक रिपोर्ट की है और कहा है कि आने वाले महीनों में यह शेयर दोगुना से भी ज्‍यादा रिटर्न दे सकता है.

मल्‍टीबैगर बन सकता है ये शेयर (Photo: Pexels)
शेयर बाजार में एक और स्‍टॉक मल्‍टीबैगर बन सकता है. वेंचुरा सिक्‍योरिटीज ने एक संभावित मल्‍टीबैगर कंपनी पर एक रिपोर्ट की है और कहा है कि यह शेयर 24 महीने में 120 फीसदी का रिटर्न दे सकता है. अभी इसका शेयर प्राइस करीब 30 रुपये है. यह शेयर वित्त वर्ष 28 के 12.2 गुना के EV/एबिटा पर कारोबार कर रहा है.

वेंचुरा ने कहा कि कंपनी के शेयर में तेजी देखी जा रही है, क्योंकि यह क्षेत्रवार अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है. यह कंपनी भारत में जलविद्युत, सुरंग निर्माण, परमाणु ऊर्जा, मेट्रो और परिवहन प्रोजेक्‍ट्स पर काम करती है, जिसके पास एक सदी से भी ज्‍यादा का अनुभव है. इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (HCC) है. 

कहां तक जाएगा ये शेयर?
वेंचुरा ने इस शेयर को 64 रुपये के टारगेट प्राइस पर 'खरीदें' रेटिंग दी है, जो अगले 24 महीनों में 120.2 प्रतिशत की तेजी दिखाता है. वेंचुरा ने कहा कि कम प्रमोटर हिस्सेदारी एक रिस्‍क है. उन्होंने आगे कहा कि इसका वैल्‍यूवेशन 900 करोड़ रुपये के संभावित राइट्स इश्यू को ध्यान में रखकर किया गया है.  

टारगेट प्राइस पर पहुंच के लिए वेंचुरा ने कहा कि उसने 7000 करोड़ रुपये की राशि के दावों पर विचार नहीं किया है, क्योंकि वे न्यायाधिकरण के निर्णय के अधीन हैं और इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है. 

क्‍यों इस शेयर पर वेंचुरा को है भरोसा 
वेंचुरा को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25-28 के दौरान HCC का कंसोलिडेट रेवेन्‍यू 14.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 8,437 करोड़ रुपये हो जाएगा, जिसे इसके मजबूत बैकलॉग के ऑपरेटिंग और नए प्रोजेक्‍ट को मिलने में आसानी होगी. 

चुनिंदा परियोजनाओं के संचालन और हाई वैल्‍यू वाले कॉन्‍ट्रैक्‍ट के कारण, एबिटा 15.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 1,229 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि मार्जिन 40 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 14.2 प्रतिशत से बढ़कर 14.6 प्रतिशत हो जाएगा. 

कंपनी के मार्जिन में भी तगड़ी उछाल की उम्‍मीद
वेंचुरा ने कहा कि नेट प्रॉफिट 782 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें मार्जिन 730 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 2 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जो कर्ज में कमी और नई कर व्यवस्था में बदलाव से संभव होगा. रिटर्न रेशियों में तगड़ी ग्रोथ की उम्‍मीद है, जिसमें ROE/ROIC 21.6 प्रतिशत/25.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 28 तक मार्जिन 920/850  बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा. 

900 करोड़ के कर्ज में आएगी कमी
घरेलू ब्रोकरेज का मानना ​​है कि एचसीसी की कहानी में बैलेंस शीट में सुधार अहम है. कंपनी ने वित्त वर्ष 26 में इंटरनल सोर्स, अवार्ड और 900 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू के जरिए 900 करोड़ रुपये के कर्ज में कमी की योजना बनाई है. ब्रोकरेज ने नोट किया कि एचसीसी के लिए एबिटा के मुकाबले नेट लोन वित्त वर्ष 25 में 3.1 गुना से घटकर वित्त वर्ष 28 ई तक केवल 0.5 गुना रह जाने का अनुमान है, जो एक भौतिक सुधार है. 

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. Aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

