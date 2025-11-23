scorecardresearch
 

US-Venezuela War Tension: अमेरिका ने दी चेतावनी... तो इस देश के लिए धड़ाधड़ फ्लाइट कैंसिल, जानिए क्या है डर

US-Venezuela War Tension चरम पर पहुंची नजर आ रही है. इस बीच अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने वेनेजुएला के ऊपर से उड़ान भरते समय एयरलाइनों को 'संभावित खतरनाक स्थिति' की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं.

अमेरिका के अलर्ट के बाद एयरलाइंस ने लिया फैसला (File Photo: ITG)
अचानक ही दुनिया की कई प्रमुख इंटरनेशनल एयरलाइंस ने वेनेजुएला के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की ओर से दी गई निकोलस मादुरो सरकार को 'उखाड़ फेंकने' की चेतावनी के बाद ये डर का माहौल बना है, जिसके चलते धड़ाधड़ फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं. ब्राज़ील की Gol, कोलंबिया की Aviancaऔर TAP Air पुर्तगाल ने शनिवार को कराकास से अपनी निर्धारित उड़ानें संचालित नहीं कीं.

अमेरिका ने दी है क्या वॉर्निंग?
सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की ओर से वेनेजुएला को दी गई चेतावनी (US Warning To Veneziela) के बारे में, तो दोनों देशों के बीत युद्ध का तनाव (War Tension) एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार सीनियर अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ट्रंप प्रशासन (Donald Trump Administration) आने वाले दिनों में वेनेजुएला को लेकर नए चरण के ऑपरेशंस शुरू कर सकता है.

हालांकि इनके समय और दायरे के बारे में तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों की मानें तो इसे लेकर चर्चाएं गंभीर स्तर पर पहुंच गई हैं. शुरुआत में कॉवर्ट ऑपरेशंस या गुप्त अभियानों की शुरुआत होने की आशंका है. 

US का एयरलाइंस को अलर्ट
रविवार को जारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने वेनेजुएला से उड़ान भरने वाली उड़ानें शनिवार को रद्द कर दीं, क्योंकि इससे एक दिन पहले अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने वेनेजुएला देश के ऊपर से उड़ान भरते समय एयरलाइनों को 'संभावित खतरनाक स्थिति' की चेतावनी जारी की थी. Flightradar24 के लेटेस्ट डेटा और सिमोन बोलिवर मैक्वेटिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इसके बाद से ही एयरलाइंस ने धड़ाधड़ फ्लाइट कैंसिल करना शुरू कर दिया है. 

एयरलाइंस में डर का माहौल!
रॉयटर्स के मुाबिक, कोलंबिया की एविएशन अथॉरिटी एरोनॉटिका सिविल ने कहा कि सुरक्षा स्थितियों के बिगड़ने और क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ने की वजह से मैक्वेटिया सेक्टर में उड़ान भरने से संभावित जोखिम हैं. TAP Air Portugal की ओरो से अगले मंगलवार के लिए भी अपनी उड़ानें रद्द करने की पुष्टि की गई है. 

एयरलाइन ने बताया कि यह फैसला अमेरिकी विमानन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बाद लिया गया, जिसमें बताया गया है कि वेनेज़ुएला के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है. Spain's Iberia Airline ने कहा है कि वह सोमवार से अगली सूचना तक कराकस के लिए उड़ानें रद्द कर रही है, कंपनी स्थिति का आकलन करके यह तय करेगी कि उस देश के लिए उड़ानें कब फिर से शुरू की जाएं.

