Gold-Silver Price: जापान में कोहराम... अमेरिका का भी बुरा हाल, अब अचानक सोने-चांदी में भूचाल!

अमेरिका से लेकर एशियाई मार्केट में हहाकार मचा हुआ है. एशियाई मार्केट में शुक्रवार को भंयकर गिरावट आई, क्‍योंकि वॉल स्ट्रीट पर AI स्टॉक्स की तगड़ी गिरावट ने ग्लोबल सेंटीमेंट को हिला दिया. जापान का SoftBank 10% से ज्यादा और निक्‍केई ओपनिंग पर 2 फीसदी से ज्‍यादा टूट गया.

और पढ़ें

सिर्फ जापान ही नहीं कोरिया, हांगकांग, चीन और ऑस्‍ट्रेलिया के मार्केट में भी भारी गिरावट देखी गई. यह गिरावट AI स्टॉक्स के अलावा, अमेरिकी जॉब डाटा के मजबूत नतीजों के कारण भी आई है, क्‍योंकि अब अमेरिकी फेड रेट कटौती की उम्‍मीदें कम हो गईं. जिस कारण आज भारतीय बाजार में भी गिरावट है. इसके अलावा, सोना-चांदी के दाम भी तेजी से ढहे हैं .

जापान में भारी गिरावट

SoftBank के शेयर 10% तक क्रैश हो गए. इसके अलावा, Advantest 9% से ज्यादा गिरावट, Tokyo Electron में करीब 6%, Lasertec में लगभग 5% और Renesas Electronics में 1.95% की गिरावट आई. वहीं जापान की कोर महंगाई अक्‍टूर में जुलाई के बाद सबसे तेज बढ़ोतरी रही. इसका मतलब है कि जापान के केंद्रीय बैंक रेट में इजाफा कर सकती है.

अमेरिका में हाहाकार

अमेरिकी शेयर बाजार इंडेक्‍स डाओ जोंस 400 अंक की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ, Nasdaq 2% से ज्‍यादा गिर गया और S&P500 भी 0.8% टूट गया. यह गिरावट भी यूएस फेड रेट कटौती की उम्‍मीदें कम होने के बाद आई.

Advertisement

सोना-चांदी के दाम गिरे

मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में आज सोने और चांदी के दाम में भी भारी गिरावट आई है. 5 दिसंबर वायदा के लिए 10 ग्राम सोने का भाव आज 121838 रुपये था , जिसमें करीब 900 रुपये की गिरावट आई थी. वहीं चांदी का भाव 150812 रुपये प्रति किलो था, जिसमें 3340 रुपये की गिरावट आई थी. यह लगातार दूसरे दिन सोने-चांदी के रेट में बड़ी गिरवट है.

भारतीय बाजार भी टूटा

ग्‍लोबल सेंटीमेंट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. सेंसेक्‍स करीब 200 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में 60 अंकों की गिरावट आई है. निफ्टी बैंक में 255 अंकों की गिरावट देखी जा रही है.

(नोट- किसी भी असेट में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----