लैपटॉप से टूथब्रश तक... फिर नए टैरिफ के फिराक में ट्रंप, फार्मा के बाद अब ये सेक्‍टर निशाने पर!

डोनाल्‍ड ट्रंप ने गुरुवार को फार्मा पर 100 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया, जो एक अक्‍टूबर से लागू होने वाले हैं. वहीं अब ट्रंप नए टैरिफ के फिराक में हैं. अनुमान है कि इससे लैपटॉप से लेकर टूथब्रश तक महंगे हो जाएंगे.

नए टैरिफ के फिराक में ट्रंप. (File Photo: ITG)
नए टैरिफ के फिराक में ट्रंप. (File Photo: ITG)

फार्मा पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रंप एक नए टैरिफ योजना के फिराक में हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप इलेक्ट्रिक समानों पर नई टैरिफ योजना लाने पर विचार कर रहे हैं, जो उनमें लगे चिप की संख्‍या के बेस्‍ड पर होगा. हालांकि अभी कोई अधिकारिक तौर पर चीजें सामने नहीं आई हैं, जिस कारण इस योजना में बदलाव भी हो सकता है. 

अगर ये टैरिफ लगाया जाता है तो इलेक्ट्रिक सामान- लैपटॉप से लेकर टूथब्रश तक पर असर दिखाई देगा और दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है. साथ ही सेमीकंडक्‍टर कंपनियों की इनकम प्रभावित होगी. अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्री माइकल स्ट्रेन ने कहा कि यह योजना वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा सकती है और वह भी ऐसे समय में जब अमेरिका महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, महंगाई अभी फेड के लक्ष्य से ऊपर है और बढ़ रही है. 

इकोनॉमिस्‍ट ने कहा कि टैरिफ बढ़ने से घरेलू स्तर पर उत्‍पादित वस्‍तुएं भी महंगी हो जाएंगी, क्‍योंकि इनपुट कॉस्‍ट बढ़ जाएगी. इससे आम लोगों को ज्‍यादा महंगाई  का सामना करना पड़ सकता है. 

नए टैरिफ लगाने के मिले संकेत
रॉयटर्स ने कह कि व्‍हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि अमेरिका अपनी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक सेमीकंडक्टर उत्पादों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर नहीं रह सकता. उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप सरकार टैरिफ, टैक्‍स कटौती, विनियमन में ढील और एनर्जी के साथ मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनियों को वापस अमेरिका में लाने के लिए एक छोटा, बहुआयामी नजरिया अपना रहा है. 

सेमीकंडक्‍टर पर 100% टैरिफ लगाने का वादा 
चिप बेस्‍ड किन उत्‍पादों पर टैरिफ लगेगा, टैरिफ की सटीक दरें क्‍या होंगी और संभावित छूट क्‍या होंगी? यह अभी तय नहीं है. ट्रंप पहले ही सेमीकंडक्‍टर आयात पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का वादा कर चुके हैं, जबकि अमेरिका में उत्‍पादन करने वाली या ऐसा करने की इच्‍छा रखने वाली कंपनियों को छूट दी है. ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़े विदेशी आपूर्तिकर्ताओं में से हैं. 

सेमीकंडक्‍टर को लेकर ये भी अंदेशा 
रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक अन्‍य सोर्स ने बताया कि वाणिज्य विभाग आयातित उपकरणों में चिप-संबंधी सामग्री के लिए 25% और जापान व यूरोपीय संघ से आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15% टैक्‍स लगाने पर विचार कर रहा है. हालांकि ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं. अधिकारियों ने यह भी विचार किया है कि अगर कोई कंपनी अपना आधार प्रोडक्‍शन अमेरिका में ट्रांसफर करता है, तो अमेरिकी प्‍लांट में निवेश से जुड़ी प्रति डॉलर के हिसाब से छूट दी जा सकती है. 

सूत्रों के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय ने शुरू में अमेरिकी सेमीकंडक्टर उत्पादन को नुकसान से बचाने के लिए चिप निर्माण उपकरणों को छूट देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के रियायतों के प्रति प्रतिरोध का हवाला देते हुए व्हाइट हाउस ने इसे वापस ले लिया. 

फार्मा पर 100 फीसदी टैरिफ
गौरतलब है कि यह विचार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी व्यापार नीति को सख्त बनाने के व्यापक प्रयासों के बीच आया है. गुरुवार को उन्होंने नए आयात शुल्कों की घोषणा की, जिनमें ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ और भारी-भरकम ट्रकों पर 25% शुल्क 1 अक्‍टूबर से लगाने का ऐलान किया है. 

