अमेरिका में बड़ा फैसला... US Fed ने घटाई ब्याज दर, भारतीय बाजार पर दिख सकता है असर

US Fed ने एक बार फिर पॉलिसी रेट में कटौती का ऐलान कर दिया है और ये 25 आधार अंक कम किए गए हैं. इसका असर अमेरिका समेत एशियाई बाजारों पर देखने को मिला है, वहीं सेंसेक्स-निफ्टी के लिए भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं.

यूएस फेड ने इस साल की लगातार दूसरी कटौती की (Photo: Reuters)
यूएस फेड ने इस साल की लगातार दूसरी कटौती की (Photo: Reuters)

अमेरिका से बड़ी खबर आई है, फेडरल रिजर्व ने जताए जा रहे अनुमानों के मुताबिक पॉलिसी रेट पर फैसला ले लिया है. US Fed ब्याज दरों में  कटौती का एलान कर दिया है. US Policy Rates इस बार भी 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% घटाए गए हैं. ताजा कटौती के बाद अब अमेरिका में ब्याज दरें 3.75% से 4% के दायरे में आ गई हैं. इससे पहले सितंबर में भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दरें इतनी ही घटाई थीं. फेड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये कदम को US Economy को स्थिर रखने की दिशा में उठाया गया है. 

इस साल की लगातार दूसरी कटौती
फेडरल रिजर्व द्वारा ये इस साल 2025 में लगातार दूसरी बार पॉलिसी रेट में कटौती की गई है. फेड ने ओवरनाइट बेंचमार्क दर को घटाकर 3.75%-4.00% की लक्ष्य सीमा तक कर दिया. इससे पहले बीते सितंबर महीने में फेड 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 4-4.25% के दायरे में लाया था. फेड की बैठक में रेट कटौती का फैसला 10-2 वोट के आधार पर किया गया. इसमें एक सदस्य रेट कट के पक्ष में नहीं था, जबकि एक ने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का प्रस्ताव दिया था. 

आगे कटौती पर कुछ न बोले पॉवेल
फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने सितंबर महीने में रेट कट का ऐलान करने के दौरान आगे भी इसमें कटौती के संकेत दिए थे, लेकिन इस बार Rate Cut की घोषणा के बाद उन्होंने दिसंबर की बैठक में फेड द्वारा किसी कटौती के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि समिति की बैठक में दिसंबर के लिए बहुत अलग-अलग विचार थे.गौरतलब है कि अब यूएस फेड की पॉलिसी रेट पर अगली बैठक दिसंबर महीने में होगी. 

Fed के बयान में क्या-क्या? 
उम्मीद के मुताबिक, पॉलिसी रेट कट करने के बाद जारी किए गए बयान में फेड की ओर से कहा गया है कि हलिया संकेत बताते हैं कि अमेरिका में आर्थिक गतिविधियां सुस्ती के साथ आगे बढ़ रही हैं. 2025 में अब तक रोजगार वृद्धि दर धीमी रही है, जबकि बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है. हालांकि, इसकी स्थिति अगस्त महीने की तुलना में कम रही है. महंगाई को लेकर कहा गया कि ये साल के शुरुआत में बढ़ी और अभी भी कुछ हद तक हाई पर है. ऐसे में रेट कट का फैसला ऐसे तमाम जोखिमों को संतुलित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए लिया गया है.

भारतीय बाजार पर दिखेगा असर!
अमेरिका में होने वाली किसी भी वित्तीय हलचल का असर भारत में भी देखने को मिलता है. अक्सर रेट कट को लेकर आए फेड के फैसले के बाद भारतीय शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. बुधवार को Rate Cut के बाद एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है.

एक ओर जहां हांगकांग के हैंगसेंग और साउथ कोरिया का कोस्पी मार्केट ग्रीन जोन में है, तो वहीं निक्केई रेड जोन में कारोबार कर रहा है. गिफ्ट निफ्टी की बात करें, तो ये भी शुरुआती कारोबार में बढ़त में नजर आया है,जो भारतीय बाजार में तेजी की ओर इशारा कर रहा है. बता दें बीते कारोबारी दिन सेंसेक्स 368.97 अंक, जबकि निफ्टी 117 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ था. 

