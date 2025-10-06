Gold-Silver Rate: सोना-चांदी में तेजी का US कनेक्शन, हर रोज बन रहा है रिकॉर्ड... निवेशकों की मौज!

सोने की कीमतों (Gold Rates) में जारी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भी फ्यूचर गोल्ड का भाव नए रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया. चांदी भी गोल्ड के कदम से कदम मिलाकर चल रही है और इसकी चमक लगातार बढ़ती जा रही है. Gold-Silver में इस तूफानी तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, तो सबसे बड़ा कनेक्शन अमेरिका से जुड़ा हुआ है.

MCX पर Gold में रिकॉर्ड तोड़ तेजी

सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने की वायदा कीमत शुरुआती कारोबार में जहां 1,447 रुपये या 1.22% की तेज बढ़त के साथ 1,19,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी. लेकिन इसके बाद दिन के कारोबार के दौरान ये 1800 रुपये से ज्यादा चढ़ गया और नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया, जो 1,20,075 रुपये है. बीता सप्ताह भी तेजी से भरा रहा था और सोना वायदा की कीमत 3,222 रुपये प्रति 10 ग्राम या 2.8% उछली थी.

सोने की तरह ही सोमवार को चांदी वायदा कीमतों में भी जोरदार तेजी आई. 5 दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी शुरुआती वायदा कारोबार में 1,956 रुपये या 1.34% बढ़कर 1,47,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची थी और इसके बाद इसमें तेज उछाल आया और ये 1,47,977 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. पिछले हफ्ते चांदी वायदा भाव में 3,855 रुपये प्रति किलोग्राम या 2.72% की तेजी आई थी. घरेलू मार्केट में भी ये लगातार बढ़ रही हैं और IBJA.Com के मुताबिक सोमवार को ये बीते शुक्रवार के अपने बंद भाव 1,17,332 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में उछलकर 1,19,059 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ. इसके अलावा चांदी 1,45,610 रुपये प्रति किलो के मुकाबले चढ़कर 1,48,550 पर खुली थी.

Advertisement

सोने-चांदी में तेजी का US कनेक्शन

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गोल्ड-सिल्वर प्राइस में आई इस तूफानी तेजी के बीच तीन बड़े कारण हैं. इनमें अमेरिकी शटडाउन, फेडरल रिजर्व द्वारा पॉलिसी रेट्स में कटौती की संभावना बढ़ने और इसके चलते निवेशकों का सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी बढ़ाना शामिल है. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रीशियस मेटल रिसर्च के विश्लेषक मानव मोदी के मुताबिक, अमेरिका में बजट गतिरोध के कारण प्रमुख संघीय प्रोग्राम्स पर ब्रेक लगा हुआ है और महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों को जारी करने में देरी हुई है. इससे जोखिम से बचने की प्रवृत्ति में इजाफा हुआ है और निवेशक कीमती धातुओं की ओर रूख कर रहे हैं.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन उपाध्यक्ष अक्ष कंबोज ने कहा कि अमेरिका में शटडाउन के बीच मजबूत डिमांड के कारण सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं. 2025 में अब तक लगभग 50% की तेजी के बावजूद, अनिश्चितता बनी रहने के कारण निवेशक सोने को तरजीह दे रहे हैं. इसके अलावा रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी की मानें तो उनका भी कहना है कि US Shutdown और FED की ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों के चलते सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की मांग बढ़ने से ये तेजी आ रही है.

Advertisement

सोना या चांदी कहां निवेश बेहतर अव्वल?

बाजार की दौड़ में सोना और चांदी, ऐसी दो कीमती धातुएं हैं, जो हमेशा से ही मुकाबले में रहती है. एक निवेश का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है और दूसरी गरीबों का सोना कहलाती है. सोने के दाम में तो हमेशा बढ़ोतरी देखने को मिलती रही है, लेकिन इस साल 2025 में चांदी ने गोल्ड को कड़ी टक्कर दी है और निवेशकों को उससे बेहतर रिटर्न दिया है.

तेज डिमांड और सीमित उपलब्धता ने चांदी की चमक में जोरदार इजाफा किया है. सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स समेत अन्य सेक्टर्स में चांदी की मांग तेजी आई है. इसके अलावा चांदी की छोटी मात्रा में भी खरीदारी करना आसान होता है, जिससे आम निवेशकों के लिए यह एक आकर्षक निवेश विकल्प भी है. हालांकि, एक्सपर्टस की मानें निवेश इस बात पर निर्भर करता है किस नजरिये से आप इसे देख रहे है. अगर आप उम्मीद करते हैं कि कंपनियों की डिमांड और टेक बूम जारी रहेगा, तो चांदी के पास चमकदार मौका है. वहीं आर्थिक सुरक्षा और महंगाई से बचाव के लिहाज से सोना अभी भी भरोसेमंद है.

---- समाप्त ----