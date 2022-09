UPI Credit Card Linking: QR Code के जरिए शुरू हुआ क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट, ऐसे करता है काम

Credit Card UPI Payment: ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) और ट्रांजेक्शन (Digital Transaction) के लिए यूपीआई (UPI) का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. अब यूपीआई के जरिए सिर्फ सेविंग अकाउंट (Saving Account) या करेंट अकाउंट (Current Account) से ही नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से भी पेमेंट करना संभव हो गया है. रूपे क्रेडिट कार्ड से क्यूआर कोड स्कैन कर यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की सुविधा अब शुरू हो गई है. यह सुविधा शुरू होने के बाद रूपे क्रेडिट कार्ड (RuPay Credit Card) के यूजर्स पीओएस मशीनों में कार्ड को स्वाइप या टैप किए बिना ही आसानी से पेमेंट कर सकेंगे.

अभी इन तीन बैंकों ने की शुरुआत

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने मंगलवार को इस सुविधा की शुरुआत की. जानकारों का कहना है कि रिजर्व बैंक की इस सुविधा से क्रेडिट कार्ड का मार्केट पांच गुना तक बढ़ सकता है. अभी इस सुविधा का लाभ सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank Of India) और इंडियन बैंक (Indian Bank) के ग्राहकों को मिलने जा रहा है. एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही यूपीआई से पेमेंट की सुविधा रूपे कार्ड के अलावा मास्टर कार्ड और वीजा के लिए भी शुरू हो जाएगी. नई सुविधा की लॉन्चिंग के मौके पर इंफोसिस के नॉन-एक्सीक्यूटिव चेयरमैन नंदन निलेकणि (Nandan Nilekani) ने कहा कि रेगुलेशन और इनोवेशन को एक साथ लाने के मामले में आरबीआई वर्ल्ड लीडर बनकर उभरा है.

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहा RBI

रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को बढ़ावा देने के लिए लगातार बदलाव करते रहता है. जून की एमपीसी बैठक (RBI MPC Meet June 2022) के बाद सेंट्रल बैंक ने बताया था कि अब क्रेडिट कार्ड (Credit Card) को यूपीआई से लिंक (UPI Linking) कर पेमेंट किया जा सकेगा. तब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने कहा था कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाने की सुविधा ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा विकल्प मुहैया कराएगी.

ऐसे यूजर्स को भी मिल सकता है लाभ

गवर्नर दास ने हालांकि साथ में ये भी जोड़ा कि यूपीआई से क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की शुरुआत रूपे क्रेडिट कार्ड (RuPay Credit Card) से होगी. चूंकि क्रेडिट कार्ड के बाजार में अभी मास्टरकार्ड (Mastercard) और वीजा (Visa) का दबदबा है, ऐसे में ज्यादातार यूजर्स को यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की सुविधा फिलहाल नहीं मिलने वाली है. अभी यह सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाएगी, जिनके पास रूपे क्रेडिट कार्ड है. आइए जानते हैं कि अभी कौन-कौन बैंक रूपे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और ये भी कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कैसे करते हैं...

ये बैंक दे रहे हैं रूपे क्रेडिट कार्ड...

भारतीय स्टेट बैंक (SBI): रूपे क्रेडिट कार्ड ऑफ करने में सबसे पहले नाम आता है एसबीआई का. एसबीआई 'शौर्य एसबीआई रूपे कार्ड (Shaurya SBI RuPay Card)' और 'शौर्य सेलेक्ट एसबीआई रूपे कार्ड (Shaurya Select SBI RuPay Card)' ऑफर कर रहा है.

पंजाब नेशनल बैंक (PNB): पीएनबी भी दो रूपे क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है. वे 'पीएनबी रूपे सेलेक्ट कार्ड (PNB RuPay Select Card) और पीएनबी प्लैटिनम रूपे कार्ड (PNB Platinum RuPay Card)' हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB): इस सरकारी बैंक के पोर्टफोलियो में भी दो रूपे क्रेडिट कार्ड हैं, जिनके नाम हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ईजी रूपे क्रेडिट कार्ड (Bank of Baroda Easy RuPay Credit Card) और बैंक ऑफ बड़ौदा प्रीमियर रूपे क्रेडिट कार्ड (Bank of Baroda Premier RuPay Credit Card).

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank): यह बैंक आईडीबीआई विनिंग्स रूपे सेलेक्ट कार्ड (IDBI Winnings RuPay Select Card) ऑफर करता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank Of India): यह बैंक यूनियन प्लैटिनम रूपे कार्ड (Union Platinum RuPay Card) और यूनियन सेलेक्ट रूपे कार्ड (Union Select RuPay Card) ऑफर करता है.

सारस्वत बैंक (Saraswat Bank): सारस्वत बैंक प्लैटिनम रूपे कार्ड (Saraswat Bank Platinum RuPay Card).

फेडरल बैंक (Federal Bank): फेडरल बैंक रूपे सिग्नेट क्रेडिट कार्ड (Federal Bank RuPay Signet Credit Card).

यूपीआई ऐप से ऐसे लिंक करें क्रेडिट कार्ड...

सबसे पहले यूपीआई पेमेंट ऐप को ओपन करें.

प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें.

पेमेंट सेटिंग्स ऑप्शन में जाएं.

ऐड क्रेडिट/डेबिट कार्ड ऑप्शन को चुनें.

कार्ड नंबर, वैलिड अपटू डेट, सीवीवी, कार्ड होल्डर का नाम आदि भरें.

सारी जानकारियां देने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें.

इस तरह से होगा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट

रिजर्व बैंक की इस सुविधा से अब क्रेडिट कार्ड को बिना स्वाइप किए ही पेमेंट करना संभव होगा. इसके लिए क्रेडिट कार्ड को पहले यूपीआई से लिंक करना होगा. उसके बाद सीधे क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट किया जा सकेगा. पेमेंट करते समय आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं. जैसे ही आप यूपीआई ऐप से पेमेंट शुरू करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. ओटीपी सबमिट करते ही पेमेंट पूरा हो जाएगा. इससे वैसे लोगों को आसानी होगी, जो कोई जरूरत पड़ जाने पर क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं या उससे पैसे बैंक अकाउंट में ट्रासंफर करते हैं. इन दोनों स्थितियों में लोगों को अतिरिक्त शुल्क व टैक्स देने पड़ जाते हैं.