जांच के बाद एक साथ इन 8 बैंकों पर एक्शन, RBI ने सभी पर ठोका जुर्माना!

बैंकिंग नियमों (Banking Rules) का सही से पालन नहीं करने के कारण RBI अक्सर बैंकों के ऊपर कार्रवाई करते रहता है. सहकारी बैंकों (Co-Operative Banks) को लेकर रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) अधिक सतर्कता बरत रहा है. इस कड़ी में अब रिजर्व बैंक ने एक साथ आठ सहकारी बैंकों के ऊपर कार्रवाई की है. बैंकिंग के कुछ प्रावधानों का सही से पालन नहीं करने के कारण इन सहकारी बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक की गाज गिरी है. इनके ऊपर सेंट्रल बैंक ने 55 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है.

इस सहकारी बैंक पर सबसे ज्यादा जुर्माना

रिजर्व बैंक ने सोमवार को अलग-अलग बयानों में बताया कि 8 सहकारी बैंकों के ऊपर कार्रवाई की गई है. सबसे ज्यादा 55 लाख रुपये का जुर्माना आंध्र प्रदेश स्थित दी विशाखापत्तनम को-ऑपरेटिव बैंक (The Vishakhapattnam Co-operative Bank) के ऊपर लगा है. बैंक ने इनकम की पहचान, संपत्तियों के वर्गीकरण और आवासीय योजनाओं की फाइनेंसिंग से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन किया था. इस कारण सेंट्रल बैंक ने उसके ऊपर 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया.

कार्रवाई की जद में ये सहकारी बैंक

सेंट्रल बैंक ने अलग बयानों में बताया कि जानकारी मुहैया कराने से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने के चलते तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एम्पलॉइज को-ऑपरेटिव बैंक (Bharat Heavy Electricals Employees' Co-operative Bank) के ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह केरल के पल्लकड़ जिले में स्थित दी ओटापल्लम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (The Ottapalam Co-operative Urban Bank Ltd) के ऊपर 05 लाख रुपये का और तेलंगाना के हैदराबाद स्थित दी दारुसल्लम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (The Darussalam Co-operative Urban Bank) के ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इन बैंकों को भी भरना होगा जुर्माना

रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित दी नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (The Nellore Co-operative Urban Bank Ltd) और आंध्र प्रदेश के ही पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (Kakinada Co-operative Town Bank Ltd) के ऊपर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इनके अलावा केंद्रापारा स्थित दी केंद्रापारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (The Kendrapara Urban Co-operative Bank) के ऊपर 01 लाख रुपये का और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (National Urban Co-operative Bank Ltd) के ऊपर 05 लाख रुपये का जुर्माना लगा है.

महीने की शुरुआत में इन पर गिरी थी गाज

इससे पहले रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में भी आठ सहकारी बैंकों के ऊपर कार्रवाई की थी. रिजर्व बैंक ने तब मेहसाना को-ऑपरेटिव बैंक (Mehsana Urban Co-operative Bank, Gujarat), वरुड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Warud Urban Co-operative Bank, Warud, Maharashtra), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Chhindwara, Madhya Pradesh), यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Yavatmal Urban Co-operative Bank, Yavatmal, Maharashtra), छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायुपर (Chhattisgarh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Raipur), मध्यप्रदेश के गुना स्थित गढ़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Garha Co-operative Bank Limited, Guna, Madhya Pradesh) और पणजी स्थित गोवा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (Goa State Co-operative Bank, Panaji) के ऊपर जुर्माना लगाया था.