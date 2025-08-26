scorecardresearch
 

मुकेश अंबानी के शेयर पर फिदा विदेशी ब्रोकरेज... 'Buy' रेटिंग के साथ रिलायंस को नया टारगेट

Mukesh Ambani की कंपनी Reliance के शेयर पर ब्रोकरेज हाउस यूबीएस ने Buy Rating देते हुए इसका कवरेज शुरू किया है और इसके टारगेट प्राइस में भी इजाफा किया है.

विदेशी ब्रोकरेज ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के शेयर को खरीदने की सलाह दी (Photo: ITGD)
विदेशी ब्रोकरेज ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के शेयर को खरीदने की सलाह दी (Photo: ITGD)

देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर विदेशी ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं. यूबीएस (UBS) ने कंपनी के शेयर को खरीदने की सलाह देते हुए Buy Rating दी है. इसके साथ ही रिलायंस शेयर (Reliance Share) के लिए अपने टारगेट प्राइस में भी इजाफा करते हुए इसकी कवरेज फिर से शुरू की है. हालांकि, सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर मार्केट में गिरावट के बीच Reliance Share भी 2% फिसलकर रेड जोन में बंद हुआ.  

1750 रुपये तक जाएगा RIL का शेयर!
ब्रोकरेज यूबीएस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को खरीदने की सलाह दी है और अब नया टारगेट प्राइस (Reliance Target Price) 1,750 रुपये प्रति शेयर सेट किया है. मुकेश अंबानी की Reliance के शेयर की कवरेज स्टार्ट करते हुए उम्मीद जताई गई है कि ये अगले 12 महीनों में और अच्छा प्रदर्शन करेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, यूबीएस का यह पॉजिटिव रूख बीते पांच सालों में रिलायंस ग्रुप की इनकम में आए बदलाव के कारण है, जिससे वैल्यू अनलॉकिंग की राह खुल गई है. 

AGM से पहले आई ये बड़ी खबर
ऑयल से टेलीकॉम तक के कारोबार में अपना दबदबा रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को लेकर विदेशी ब्रोकरेज UBS का ये नया टारगेट कंपनी की 48वीं सालाना आम बैठक से पहले आया है, जो शुक्रवार 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे प्रस्तावित है. यूबीएस का ये भी मानना है कि रिलायंस जियो (Reliance Jio) की कीमत 12-18 महीने में अनलॉक होगी, क्योंकि ये मजबूत डिमांड और कैश फ्लो के साथ मैच्योरिटी की ओर बढ़ रही है. 

यहां देखें शेयर अपडेट: https://www.aajtak.in/business/stock/reliance-industries-ltd-reliance-share-price-304

अभी क्या है रिलायंस शेयर का हाल?
Mukesh Amabani की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो बीते एक साल में ये भले ही 7.82 फीसदी टूटा है, लेकिन पिछले छह महीने में इसने अपने निवेशकों को 15.50 फीसदी तक का रिटर्न दिया है. सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को हालांकि RIL Stock अपने पिछले बंद 1413.70 रुपये से फिसलकर 1408 रुपये पर ओपन हुआ और दिनभर के कारोबार के बाद मार्केट क्लोज होने पर 2.04 फीसदी की गिरावट लेकर 1383.80 रुपये पर क्लोज हुआ.

100 अरब डॉलर के पार मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 
एक ओर जहां 18.86 लाख करोड़ रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में पहले पायदान पर काबिज है, तो वहीं रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी 100 अरब डॉलर से ज्यादा की नेटवर्थ के साथ देश के सबसे अमीर इंसान हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, Mukesh Ambani Networth 101 अरब डॉलर है और इस साल 2025 में उनकी संपत्ति में 10.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

