Trump Movie Tariff: भारत को ₹1300Cr का झटका देंगे ट्रंप! 100% मूवी टैक्स के ऐलान से सिनेमा जगत में खलबली

Donald Trump ने अब सिनेमा पर टैरिफ लगाने की तैयारी की है और अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैक्स लगाने का ऐलान अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में किया है. इससे चीन, कोरिया समेत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी झटका लग सकता है.

डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब सिनेमा जगत (Photo: Reuters)
डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब सिनेमा जगत (Photo: Reuters)

अमेरिका की ओर से टैरिफ अटैक का सिलसिला लगातार जारी है. बीते दिनों फार्मा प्रोडक्ट से लेकर फर्नीचर आयात तक पर हाई टैरिफ का ऐलान करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर सिनेमा जगत पर है. उन्होंने अब 100% मूवी टैक्स (Movie Tax) लगाने की धमकी दी है. इसका सीधा असर भारतीय सिनेमा जगत पर देखने को मिलेगा और अनुमान के मुताबिक हर साल 150 मिलियन डॉलर (करीब 1331 करोड़ रुपये से ज्यादा) के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है. गौरतलब है कि ट्रंप ने सोमवार को कहा कि US अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर हाई टैरिफ लगाएंगे.  

सिनेमा पर ट्रंप की टेढ़ी नजर
अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए लिखा, 'अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा.' ट्रंप का कहना है कि फिल्म निर्माण का बिजनेस दूसरे देशों ने अमेरिका से चुरा लिया है, उन्होंने इसे एक बच्चे के हाथ से कैंडी चुराने की तरह बताया. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि अमेरिका में फिल्म उद्योग को फिर से स्थापित करने के लिए टैरिफ जरूरी है. अगर ऐसा होता है तो फिर तमाम देशों के साथ ही भारतीय सिनेमा जगत को भी तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारतीय फिल्मों के लिए अमेरिका सबसे आकर्षक और बड़े बाजारों में से एक है. 

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 100% मूवी टैक्स, डिजिटल एंटरटेनमेंट के सीमा-पार डिस्ट्रिब्यूशन पर पहला अमेरिकी टैरिफ होगा, जो लगभग पूरी तरह से डिजिटल हो चुके वैश्विक सिनेमा को सीधे तौर पर टारगेट करता है. इसमें थियेटर डिजिटल सिनेमा पैकेज से लेकर नेटफ्लिक्स-अमेजन जैसे स्ट्रीमिंग दिग्गज शामिल हैं. खास बात ये है कि यह अपनी तरह का पहला हमला है, जिसका बड़ा असर उत्तरी अमेरिका में भारतीय सिनेमा के तेजी से बढ़ते कारोबार पर भी देखने को मिल सकता है. 

₹1331 करोड़ के रेवेन्यू पर संकट
भारतीय फिल्मों के लिए अमेरिका हमेशा से ही सबसे आकर्षक विदेशी बाजारों में टॉप पर रहा है, जहां से न केवल हिंदी फिल्मों, बल्कि तमिल, तेलुगु और मलयालम समेत अन्य रिलीज के जरिए सालाना अनुमानित 100-150 मिलियन डॉलर (880 करोड़ से लेकर 1331 करोड़ रुपये से ज्यादा) की कमाई होती है, लेकिन ट्रंप के 100% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद यह राजस्व स्रोत अब खतरे में नजर आ रहा है. 

ट्रंप का ये हाई टैरिफ लागू होने के बाद इसका सीधा असर अमेरिकी सिनेमाघरों में टिकटों की कीमतों पर देखने को मिलेगा और ये करीब दोगुने महंगे हो जाएंगे. मतलब 20 डॉलर की मूवी नाइट को ये 40 डॉलर में बदल देगा. बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट्स की मानें तो खासतौर पर भारतीय फिल्में, जो प्रवासी दर्शकों पर काफी हद तक निर्भर हैं, उनके लिए ये तेजी रातोंरात मुख्यधारा के दर्शकों को खत्म कर सकती है.

ट्रंप के ऐलान से सहमे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर
अमेरिका से मिले मूवी टैक्स के संकेतों से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स में खलबली मच गई है. मुंबई के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है कि इस सेक्टर में खून-खराबा होने वाला है. उन्होंने कहा कि मुनाफा पहले से ही कम है और इस तरह का टैरिफ पूरे मॉडल को तोड़ देगा, क्योंकि ज्यादातर भारतीय फिल्में अमेरिका में चल ही नहीं पाएंगी. उन्होंने कहा कि बाहुबली-2, कल्कि 2898 AD, पठान और जवान जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने अमेरिकी दर्शकों से करोड़ों की कमाई की है, लेकिन नए 100% टैरिफ के बाद ऐसी सफलता की कहानियां अपवाद बन सकती हैं.

रिपोर्ट में सिनेमा उद्योग के सूत्रों के हवाले से ये चेतावनी दी गई है कि अगर ट्रंप की यह नीति लागू हो गई, तो भारतीय सिनेमा एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल लाइफलाइन खो सकता है. बता दें कि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्रीज Hollywood दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है. लेकिन बीते कुछ सालों में चीन, कोरिया और भारत समेत अन्य देशों की फिल्मों की यूएस में क्रेज तेजी से बढ़ा है और ट्रंप के टैरिफ अटैक से ऐसे तमाम देशों को तगड़ा नुकसान हो सकता है. 

