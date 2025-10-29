पाव-पाव भर के परमाणु बमों की धमकी देने वाला देश 75 रुपये के एक टमाटर से परेशान!

कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान के मंत्री भारत को पाव पाव भर के परमाणु बमों की धमकी दे रहे थे, लेकिन आज 75-75 रुपये से एक टमाटर पर मुल्क की आंखों में आंसू हैं, संसद में नेता विलाप कर रहे हैं.

शेख रशीद तब मंत्री थे और भारत को कहते थे पाव पाव भर के बम किसके लिए रखे हैं, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत ने पाकिस्तानी हथियारों पर जमकर कहर मचाया, घुटनों पर आ गई पाकिस्तानी सेना और अब मुल्क महंगाई की मार से जूझ रहा है

टमाटर की कीमत में एक महीने में 400 फीसदी की उछाल आई है. टमाटर की कीमत 600 रुपये प्रति किलो पहुंचने के कारण सिर्फ 1 टमाटर 75 रुपये का मिल रहा है. पाकिस्‍तान में टमाटर की कीमतों में इतनी उछाल के कारण लोगों के अंदर गुस्‍सा बढ़ चुका है. सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है.

'टमाटर के लिए लेना पड़ेगा कर्ज'

पाकिस्‍तानी संसद में हुए हंगामे के बीच कुछ सांसदों ने टमाटर के लिए लोन की मांग कर दी है. कुछ सांसद ने पाकिस्‍तान के उन दिनों को याद किया, जब सस्‍ती कीमत पर टमाटर मिलते थे. टमाटर की कीमत को लेकर एक पाकिस्‍तानी सांसद का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में सांसद कह रहे हैं कि इस टमाटर को यहां लाना बहुत मुश्किल था. हमारे सहयोगी फारुख साहब को इसका इंतजाम करने के लिए शुक्रिया. इस टमाटर की कीमत 75 रुपये है.

पाकिस्‍तान में क्यों बढ रहे टमाटर के दाम?

पाकिस्‍तान में महंगाई इतनी ज्‍यादा बढ़ने की बड़ी वजह पाकिस्‍तान-अफगानिस्‍तान बॉर्डर का बंद होना है. 11 अक्‍टूबर से दोनों देशों के बीच झड़पों और हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच व्‍यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है. हाल में हुई इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता भी असफल रही है, जिससे 2,600 किलोमीटर लंबी सीमा अभी भी सील है और व्‍यापार बाधित है.

अनुमान है कि इस सीमा के बंद होने से रोनाना करीक 10 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है. पहले भारत से आयात बंद होने के कारण पाकिस्‍तान टमाटर के लिए अफगानिस्‍तान पर निर्भर था, लेकिन अब यह भी सप्‍लाई टूट चुकी है. इन वजहों से टमाटर के दाम में भारी उछाल आया है.

इन सब्जियों के भी दाम बढ़े

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, पूरे पाकिस्तान में सब्जियों के दाम रिकॉर्ड लेवल पर हैं. लहसुन 400 रुपये किलो, अदरक 750 रुपये किलो, मटर 500 रुपये किलो और प्याज 120 रुपये किलो है. यहां तक कि हरा धनिया भी अब 50 रुपये प्रति छोटा गुच्छा बिक रहा है.

