Mahindra की हुई यूरोप की ये टेक कंपनी, 2600 करोड़ रुपये में हुआ सौदा

महिंद्रा समूह (Mahindra Group) की आईटी कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) ने यूरोपीय कंपनी Com tec Co IT (CTC) की 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है. इसके अलावा टेक महिंद्रा ने दो अन्य आईटी कंपनियों (IT Companies) में भी 25 फीसदी हिस्सेदारी की खरीद की है. यह पूरा सौदा 330 मिलियन यूरो (करीब 2,800 करोड़ रुपये) में पूरा हुआ.

इन दोनों कंपनियों में भी खरीदी हिस्सेदारी

टेक महिंद्रा ने इस सौदे की जानकारी सोमवार को दी. कंपनी ने बताया कि CTC की 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का सौदा 310 मिलियन यूरो (करीब 2,600 करोड़ रुपये) में हुआ है. इसके अलावा SWFT और Surance Platform में 25 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए टेक महिंद्रा ने 20 मिलियन यूरो का खर्च किया है. SWFT और Surance Platform भी CTC के फाउंडिंग ग्रुप का हिस्सा हैं.

इन सेक्टरों को सर्विस देती है सीटीसी

सीटीसी अभी Latvia और Belarus में डेवलपमेंट सेंटर के साथ यूरोप में काम कर रही है. कंपनी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को आईटी सॉल्यूशंस देती है. टेक महिंद्रा ने कहा कि इस सौदे से उसे दुनिया भर में इंश्योरेंस सेक्टर में पैर पसारने में मदद मिलेगी. कंपनी को यह उम्मीद भी है कि इस सौदे से वह ग्लोबल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पोटेंशियल का बेहतर तरीके से लाभ उठा सकेगी.

टेक महिंद्रा का दूसरा सबसे बड़ा सौदा

यह टेक महिंद्रा का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सौदा है. इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 2010 में सत्यम (Satyam) का अधिग्रहण किया था, जो टेक महिंद्रा का अब तक का सबसे बड़ा सौदा है. घोटाले के बाद विवादों में आई सत्यम कंपनी को खरीदने के बाद आईटी सेक्टर में महिंद्रा की उपस्थिति लगातार मजबूत हुई है.