Sugar Stocks Rise: सरकार का एक फैसला... फिर गदर मचाने लगे इन कंपनियों के शेयर, 15% तक उछले

शेयर मार्केट में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और खुलने के साथ ही सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन जोन नजर आ रहे हैं. इस बीच शुगर कंपनियों के स्टॉक्स रॉकेट की रफ्तार से दौड़ लगाते दिखाई दिए. इस बीच शुरुआती कारोबार में ही कोई 10 फीसदी भागा, तो किसी ने 15 फीसदी की छलांग लगा दी. इस सेक्टर की तमाम कंपनियों के शेयरों में ये तेजी, दरअसल सरकार के एक फैसले के बाद आई है. आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ?

अचानक क्यों उछले शुगर स्टॉक?

बिजनेस टुडे के मुताबिक, शुगर कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को ये तूफानी तेजी केंद्र सरकार द्वारा गन्ना और चीनी सिरप से इथेनॉल के प्रोडक्शन पर लगे बैन को हटाए जाने की अधिसूचना जारी करने के बाद देखने को मिली है. गन्ने की आपूर्ति में कमी के चलते सरकार ने इस पर बैन लगाया हुआ था, जिसे हटा लिया गया है. इस खबर के आने के बाद मंगलवार को जब मार्केट ओपन हुआ, तो तमाम शुगर कंपनियों के शेयर ओपनिंग के साथ ही रॉकेट बने नजर आए.

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

सरकार के फैसले के चलते चीनी के कारोबार से जुड़ी ज्यादातर कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ ग्रीन जोन में ओपन हुए. उत्तम शुगर से लेकर रेणुका शुगर्स और बलरामपुर चीनी मिल्स से लेकर ईआईडी पैरी जैसे कंपनियों ने शेयर गदर मचाते हुए नजर आए.

कंपनी का नाम तेजी शेयर का भाव उत्तम शुगर शेयर 13% 299 रुपये श्री रेणुका शुगर्स शेयर 15.15% 33.50 रुपये अवध शुगर एंड एनर्जी 9.90% 467.90 रुपये धामपुर शुगर मिल्स शेयर 13% 144 रुपये बलरामपुर शुगर शेयर 7.20% 584 रुपये उगर शुगर शेयर 11.30% 48.85 रुपये मगध शुगर 12% 599 रुपये ईआईडी पेरी शेयर 3.67% 1176 रुपये

सरकार ने कंपनियों को दी ये परमिशन

गौरतलब है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और गन्ने की आपूर्ति में गिरावट के कारण चालू मार्केट ईयर में उत्पादन सीमित कर दिया गया था. लेकिन सरकार ने सोमवार को एक अधिसूचना में कहा था कि 2025/2026 तक बिना किसी प्रतिबंध के गन्ने के रस, सिरप और सभी प्रकार के शीरे से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दे दी है.

इस संबंध में ज्यादा जानकारी शेयर करते हुए केंद्र के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 1 नवंबर से शुरू होने वाले नए इथेनॉल आपूर्ति वर्ष में चीनी मिलों और डिस्टिलरी को बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के इथेनॉल उत्पादन की अनुमति मिलेगी.

शेयर बाजार में जारी है तेजी

शेयर मार्केट में मंगलवार को हो रहे कारोबार पर नजर डालें, तो बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी इंडेक्स अपने पिछले बंद के मुकाबले तेजी पकड़ते हुए ग्रीन जोन में ओपन हुआ था. खबर लिखे जाने तक एक ओर जहां सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा उछलकर 80,757 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, तो वहीं निफ्टी-50 भी जोरदार तेजी के साथ 100 अंक से ज्यादा चढ़कर 24,749.05 पर ट्रेड कर रहा था.

