अचानक ऐसा क्या हुआ? शेयर बाजार में लौटी तूफानी तेजी, इन 10 शेयरों ने खुलते ही मचाया गदर

Reliance, Asian Paints से लेकर SBI तक तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर गुरुवार को तेज रफ्तार के साथ ओपन हुए. सेंसेक्स-निफ्टी में भी खुलने के साथ ही तूफानी तेजी देखने को मिली है.

शेयर बाजार में खुलते ही तूफानी तेजी (File Photo: ITG)
शेयर बाजार में खुलते ही तूफानी तेजी (File Photo: ITG)

शेयर बाजार (Stock Market) में गुरुवार को कारोबार की शुरुआत हुई, तो बीते दिनों की तेज गिरावट पर ब्रेक लगा नजर आया. सेंसेक्स-निफ्टी खुलने के साथ ही तूफानी तेजी के साथ भागने लगे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex मिनटों में 400 अंक से ज्यादा उछल गया तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का Nifty भी 25600 के पार निकल गया. इस बीच शुरुआती कारोबार में एशियन पेंट्स, रिलायंस और एसबीआई जैसे स्टॉक्स गदर मचाते हुए नजर आए. 

सेंसेक्स-निफ्टी की गिरावट पर ब्रेक
शेयर मार्केट में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गिरावट पर ब्रेक लगा, तो सेंसेक्स-निफ्टी ने जोरदार शुरुआत की. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 83,459 की तुलना में उछलकर 83,516 पर कारोबार की शुरुआत की और कुछ ही मिनटों में ये 400 अंक के आस-पास की तेजी लेकर 83,846 पर कारोबार करता हुआ नजर आया. एनएसई के निफ्टी इंडेक्स की चाल पर नजर डालें, तो इसने अपने पिछले बंद 25,593 पर कारोबार शुरू किया और फिर अचानक 25,679 तक उछल गया.    

इससे पिछले कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी. सेंसेक्स इंडेक्स 519 अंक टूटकर बंद हुआ था, तो वहीं एमएसई के इंडेक्स ने 167 अंक फिसलकर क्लोजिंग की थी.

1296 शेयर ग्रीन जोन में खुले
शुरुआती कारोबार में बाजार की तेजी के बीच 1296 कंपनियों के स्टॉक्स ने अपने पिछले बंद के मुकाबले उछाल भरते हुए ग्रीन जोन में ओपनिंग की, तो हीं 1219 कंपनियों के शेयर ऐसे रहे, जो गिरावट के साथ रेड जोन में खुले. इसके अलावा 251 कंपनियों के शेयरों की स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और इनकी फ्लैट ओपनिंग रही. 

विदेशी बाजारों में तेजी का असर 
भारतीय शेयर मार्केट के लिए विदेशी बाजारों से पॉजिटिव संकेत पहले से ही मिल रहे हैं. ज्यादातर एशियाई बाजारों में गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई थी. जापान का निक्केई बीते कारोबारी दिन क्रैश होने के बाद आज 500 अंक से ज्यादा की उछाल के साथ कारोबार करता दिखा, तो साउथ कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग भी ग्रीन जोन में था. 

रिलायंस से एसबीआई तक भागे
शेयर बाजार में तेजी के बीच सबसे ज्यादा भागने वाले शेयरों पर नजर डालें, तो लार्जकैप कैटेगरी में Asian Paints Share (5%), M&M Share (2.60%), Reliance Share (1.60%), Adani Ports Share (1.25%) और SBI Share (1.15%) की तेजी लेकर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा मिडकैप में ASTRAL Share (5.30%), Paytm Share (2.80%) चढ़ा था. स्मॉलकैप में Redington Share (12%), CCL Share (11.34%) और RE Ltd Share (10%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

