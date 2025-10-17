घरेलू शेयर बाजार में पिछले तीन दिनों में शानदार तेजी आई है. सेंसेक्‍स और निफ्टी ने दिवाली से पहले शुक्रवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज की. सेंसेक्‍स 124 अंक चढ़कर 25709 और सेंसेक्‍स 484 अंक चढ़कर 83952 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक में 290 अंकों की उछाल आई है.

घरेलू आय में उछाल की उम्‍मीद, विदेशी निवेश और एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) और भारती एयरटेल जैसे दिग्गज शेयरों में खरीदारी से इस तेजी को बल मिला है. पिछले तीन दिनों में सेंसेक्‍स 1,922 अंकों की उछाल आई है.

आगे क्‍या शेयर बाजार में आएगी तेजी?

एलकेपी सिक्‍योरिटी के सीनियर टेक्‍नोलॉजी एक्‍सपर्ट रूपक डे ने कहा कि 50 पैक्‍स इंडेक्‍स के आसपासर का माहौल आशावादी है और इंडेक्‍स अपने 4 महीने के समेकन दायरे को पार कर गया है. रूपक डे ने कहा कि शुक्रवार को लार्ज-कैप शेयरों ने मिड और स्मॉल-कैप शेयरों को पीछे छोड़ते हुए बेहतर प्रदर्शन किया.

यह एक पारंपरिक तेजी का दौर है. किसी भी पारंपरिक तेजी के शुरुआती चरण में आमतौर पर लार्ज-कैप कंपनियां ही तेजी का नेतृत्‍व करती हैं, उसके बाद मिड और स्मॉल-कैप के शेयरों में तेजी आती है. उन्‍होंने कहा कि यहां से निफ्टी अच्‍छी तेजी में दिख रहा है और गिरावट पर खरीदारी की रणनीति कारगर साबित हो सकती है.

किन शेयरों में अच्‍छी उछाल हुई

शुक्रवार को सेंसेक्स में एशियन पेंट्स सबसे अधिक लाभ में रहा, जो 4.18 प्रतिशत बढ़कर 2,509.95 रुपये पर बंद हुआ. इसके बाद M&M ने 2.45 प्रतिशत की तेजी दिखाई, जबकि भारती एयरटेल, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ICICI बैंक क्रमशः 2.37 प्रतिशत, 1.74 प्रतिशत, 1.70 प्रतिशत और 1.48 प्रतिशत चढ़े. क्षेत्रीय सूचकांकों में बीएसई बैंकेक्स 0.48 प्रतिशत बढ़कर 65,058.13 पर पहुंच गया, जबकि बीएसई ऑटो सूचकांक 0.59 प्रतिशत बढ़कर 60,627.05 पर बंद हुआ.

156 शेयर 52 वीक के हाई पर

कुल मिलाकर, बीएसई पर सक्रिय रूप से कारोबार करने वाले 4,326 शेयरों में से 1,743 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,413 शेयरों में गिरावट आई और 170 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए. सत्र के दौरान, 156 शेयरों ने अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि 126 शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर तक फिसले. इस बीच, 231 शेयरों में ऊपरी सर्किट और 158 शेयरों में निचला सर्किट लगा.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बाजार ने अपनी तेजी बरकरार रखी है और 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर को छू लिया है. इसका मुख्य कारण कंजम्‍प्‍शन स्टॉक हैं और मजबूत की उम्‍मीद है.

नायर ने कहा कि बैंकों की आगामी आय और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव कम होने के संकेतों ने उद्योग जगत में आशावाद को बढ़ावा दिया है. इसके विपरीत, अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में विवेकाधीन खर्च और बढ़ती परिसंपत्ति गुणवत्ता जोखिमों को लेकर चिंताओं के कारण आईटी इंडेक्‍स पर दबाव रहा है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

