scorecardresearch
 

3 दिन में 1922 अंक चढ़ा सेंसेक्‍स... निफ्टी का भी कमाल, क्‍या अगले हफ्ते भी रहेगी तेजी?

शेयर बाजार में आज शानदार तेजी रही. अब सोमवार को दिवाली वाले दिन शेयर बाजार खुलेगा, जिसे लेकर उम्‍मीद जताई जा रही है कि शेयर बाजार में सोमवार को भी तेजी रह सकती है. आइए जानते हैं एक्‍सपर्ट क्‍या उम्‍मीद जता रहे हैं.

Advertisement
X
3 दिन के दौरान शेयर बाजार में आई शानदार तेजी. (Photo: Pixabay )
3 दिन के दौरान शेयर बाजार में आई शानदार तेजी. (Photo: Pixabay )

घरेलू शेयर बाजार में पिछले तीन दिनों में शानदार तेजी आई है. सेंसेक्‍स और निफ्टी ने दिवाली से पहले शुक्रवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज की. सेंसेक्‍स 124 अंक चढ़कर 25709 और सेंसेक्‍स 484 अंक चढ़कर 83952 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक में 290 अंकों की उछाल आई है. 

घरेलू आय में उछाल की उम्‍मीद, विदेशी निवेश और एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) और भारती एयरटेल जैसे दिग्गज शेयरों में खरीदारी से इस तेजी को बल मिला है. पिछले तीन दिनों में सेंसेक्‍स 1,922 अंकों की उछाल आई है. 

आगे क्‍या शेयर बाजार में आएगी तेजी? 
एलकेपी सिक्‍योरिटी के सीनियर टेक्‍नोलॉजी एक्‍सपर्ट रूपक डे ने कहा कि 50 पैक्‍स इंडेक्‍स के आसपासर का माहौल आशावादी है और इंडेक्‍स अपने 4 महीने के समेकन दायरे को पार कर गया है. रूपक डे ने कहा कि शुक्रवार को लार्ज-कैप शेयरों ने मिड और स्मॉल-कैप शेयरों को पीछे छोड़ते हुए बेहतर प्रदर्शन किया. 

सम्बंधित ख़बरें

Diwali Pics 2025
आ गई Diwali Picks लिस्ट... एक्सपर्ट बोले- 'खरीद डालो ये 5 शेयर, होगा तगड़ा मुनाफा' 
Stock Market Rally
अचानक शेयर बाजार में तूफानी तेजी... 862 अंक चढ़ा सेंसेक्‍स, 20% चढ़ा ये शेयर 
Lloyds Engineering Works stock was trading on a flat note at Rs 60.63 against the previous close of Rs 61.10 on BSE. Market cap of the firm stood at Rs 7066.90 crore on BSE. 
धनतेरस से पहले शेयर बाजार में दि‍वाली, निफ्टी 25500 के पार... 20% चढ़े ये स्‍टॉक 
Stock Market Surge Today
सेंसेक्स फिर 83000 के पार, शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी, टाटा-महिंद्रा सब उछले  
The brunt of the tariff fears was felt in IT and pharma stocks. The Nifty IT index slumped 7.9% for the week, extending one-year losses to 20%.
अमेरिका से आई एक खबर... फिर मार्केट में शानदार तेजी, भागे ये शेयर 

यह एक पारंपरिक तेजी का दौर है. किसी भी पारंपरिक तेजी के शुरुआती चरण में आमतौर पर लार्ज-कैप कंपनियां ही तेजी का नेतृत्‍व करती हैं, उसके बाद मिड और स्मॉल-कैप के शेयरों में तेजी आती है. उन्‍होंने कहा कि यहां से निफ्टी अच्‍छी तेजी में दिख रहा है और गिरावट पर खरीदारी की रणनीति कारगर साबित हो सकती है. 

Advertisement

किन शेयरों में अच्‍छी उछाल हुई
शुक्रवार को सेंसेक्स में एशियन पेंट्स सबसे अधिक लाभ में रहा, जो 4.18 प्रतिशत बढ़कर 2,509.95 रुपये पर बंद हुआ. इसके बाद M&M ने 2.45 प्रतिशत की तेजी दिखाई, जबकि भारती एयरटेल, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ICICI बैंक क्रमशः 2.37 प्रतिशत, 1.74 प्रतिशत, 1.70 प्रतिशत और 1.48 प्रतिशत चढ़े. क्षेत्रीय सूचकांकों में बीएसई बैंकेक्स 0.48 प्रतिशत बढ़कर 65,058.13 पर पहुंच गया, जबकि बीएसई ऑटो सूचकांक 0.59 प्रतिशत बढ़कर 60,627.05 पर बंद हुआ. 

156 शेयर 52 वीक के हाई पर
कुल मिलाकर, बीएसई पर सक्रिय रूप से कारोबार करने वाले 4,326 शेयरों में से 1,743 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,413 शेयरों में गिरावट आई और 170 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए. सत्र के दौरान, 156 शेयरों ने अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि 126 शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर तक फिसले. इस बीच, 231 शेयरों में ऊपरी सर्किट और 158 शेयरों में निचला सर्किट लगा. 

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बाजार ने अपनी तेजी बरकरार रखी है और 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर को छू लिया है. इसका मुख्य कारण कंजम्‍प्‍शन स्टॉक हैं और मजबूत की उम्‍मीद है. 

नायर ने कहा कि बैंकों की आगामी आय और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव कम होने के संकेतों ने उद्योग जगत में आशावाद को बढ़ावा दिया है. इसके विपरीत, अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में विवेकाधीन खर्च और बढ़ती परिसंपत्ति गुणवत्ता जोखिमों को लेकर चिंताओं के कारण आईटी इंडेक्‍स पर दबाव रहा है. 

Advertisement

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement