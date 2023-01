Stock Market Crash: बजट से ठीक पहले बिखर गया बाजार, निवेशकों में हाहाकार... सबसे ज्यादा गिरे ये शेयर

भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए सप्ताह का तीसरा कारोबारी दिन बेहद खराब रहा. धीमी शुरुआत के साथ जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा गिरावट और तेज होती गई. दो घंटे के कारोबार के दौरान ही Stock Market क्रैश हो गया. बीएसई का सेंसेक्स 860 अंकों से ज्यादा फिसल गया और एनएसई के निफ्टी में भी 255 अंकों की जोरदार गिरावट आई.

सेंसेक्स 869 अंक तक लुढ़का

खबर लिखे जाने तक 11.30 बजे तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 869.35 अंक या 1.43 फीसदी फिसलकर 60,109.40 के स्तर पर पहुंच गया था. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 254.70 अंक या 1.41 फीसदी तक लुढ़ककर 17,863.60 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था.

शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली

बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत के साथ ही बिकवाली का सिलसिला शुरू हो गया था और इसका दबाव इतना बढ़ा कि मार्केट क्रैश हो गया. पब्लिक सेक्टर के बैंकों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई. ये करीब तीन फीसती तक फिसल गए. वहीं एशिया के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर भी बुरी तरह टूटकर कारोबार कर रहे हैं.

Adani के शेयरों में सुनामी

दिन के कारोबार के दौरान गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बुधवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली. Adani Ports के शेयर 6.59 फीसदी गिरकर 711.00 रुपये, Adani Enterprises Ltd के शेयर 2.93 फीसदी फिसलकर 3,341.20 रुपये, Adani Wilmar Ltd के स्टॉक 4.37 फीसदी गिरावट के साथ 547.65 रुपये और Ambuja Cements Ltd के शेयर भारी भरकम 7.21 फीसदी की गिरावट के साथ 463.00 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे थे.

बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त गिरावट

शेयर बाजार में आई सुनामी का असर बैंकिंग शेयरों पर भी देखने को मिला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर एचडीएफसी बैंक तक के शेयरों में जोरदार गिरावट आई. सबसे ज्यादा गिरावट Bank Of Baroda के शेयरों में आई और खबर लिखे जाने तक ये 5.73 फीसदी टूटकर 167.75 रुपये पर आ गए थे.

इसी तरह Bank Of India के शेयर 5.54 फीसदी गिरकर 81.05 रुपये पर और Canara Bank के शेयर 4.98 फीसदी फिसलकर 304.65 रुपये पर पहुंच गए. SBI के शेयरों में 3.71 फीसदी की गिरावट आई और ये 572.30 रुपये के लेवल पर आ गए. वहीं HDFC Bank के शेयर 2.43 फीसदी फिसलते हुए 1,654.30 रुपये पर कारोबार कर रहे थे.

इन शेयरों के निवेशकों को भी झटका

शेयर बाजार में आए भूचाल का असर सिर्फ अडानी ग्रुप की कंपनियों और बैंकिंग शेयरों तक ही सीमित नहीं रहा. टाटा मोटर्स (Tata Motors), महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra), रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), इंडस टावर्स (Indus Towers) के शेयरों में गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे.