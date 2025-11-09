scorecardresearch
 

4 दिन... ₹36000Cr की ताबड़तोड़ कमाई, बाजार में भूचाल के बीच इन निवेशकों ने छापे नोट

Reliance, TCS से Bharti Airtel जैसी कंपनियों को शेयर बाजार में बीते सप्ताह की गिरावट के बीच तगड़ा घाटा उठाना पड़ा, लेकिन इस बीच तीन कंपनियों के निवेशकों ने हजारों करोड़ छाप डाले.

शेयर बाजार में गिरावट के बीच भी तीन कंपनियों के निवेशक मालामाल (Photo: AI Generated)
शेयर बाजार में गिरावट के बीच भी तीन कंपनियों के निवेशक मालामाल (Photo: AI Generated)

भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में निवेश करने वालों के लिए बीता हफ्ता खराब साबित हुआ. दोनों इंडेक्स में जोरदार गिरावट दर्ज की गई. इस बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले Sensex की टॉप-10 मार्केट कैपिटल वाली कंपनियों में हाहाकार मचा नजर आया. Reliance-TCS से लेकर Bharti Airtel तक सात कंपनियों को तगड़ा घाटा हुआ. लेकिन, बाजार में आए भूचाल के बावजूद SBI-LIC समेत तीन कंपनियों ने अपने निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई कराई है. 

7 कंपनियों के ₹88000Cr स्वाहा
पिछले सप्ताह शेयर मार्केट की चाल पर नजर डालें, तो बीएसई का सेंसेक्स चार कारोबारी दिनों वाले हफ्ते में 722 के आसपास गिरावट में रहा, तो वहीं एनएसई के निफ्टी में 229 अंकों की गिरावट दर्ज की गई. बता दें कि 5 नवंबर को शेयर बाजार में गुरुनानक देव जी की जयंती के मौके पर Holiday रहा था. Share Market में हफ्तेभर दिखे भूचाल के बीच मार्केट कैप के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से सात को कंबाइंड रूप से 88,635 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. 

Stock Market Crash Impact

ये रहीं टॉप-3 लूजर कंपनियां
अपने निवेशकों को सबसे ज्यादा घाटा कराने वाली कंपनियों की लिस्ट में टॉप-3 में भारतीय एयरटेल, टीसीएस और एचयूएल रहीं. हफ्ते के चार कारोबारी दिनों में ही Bharti Airtel Market Cap गिरकर 11,41,048.30 करोड़ रुपये पर आ गया. इसमें पैसे लगाने वालों के 30,506.26 करोड़ रुपये डूब गए. TCS Market Cap में 23,680 करोड़ रुपये की गिरावट आई और ये कम होकर 10,82,658.42 करोड़ रुपये रह गया. इसके अलावा टॉप तीन लूजर्स कंपनियों में अगला नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, HUL Market Cap 12,253 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ 5,67,308.81 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया. 

इन बड़ी कंपनियों को भी घाटा

  • मुकेश अंबानी की रिलायंस का मार्केट कैप (Reliance MCap) 11,164 करोड़ घटकर 20,00,437.77 करोड़ रह गया. 
  • HDFC Bank की मार्केट वैल्यू 7,303.93 करोड़ गिरी और कम होकर 15,11,375.21 करोड़ रुपये रह गई. 
  • आईटी दिग्गज Infosys का एमकैप में 2,139.52 करोड़ घटकर अब 6,13,750.48 करोड़ रुपये पर आ गया.
  • ICICI Bank का एमकैप 9,59,540.08 करोड़ रहा और इसमें 1,587.78 करोड़ की कमी आई. 

LIC-SBI Investors In Profit

बिखरे बाजार में भी इन निवेशकों की कमाई
अब बात करते हैं बिखरे हुए बाजार में भी कमाई कराने वाली कंपनियों के बारे में तो पीटीआई के मुताबिक, देश की सबसे बड़ी बीमा दिग्गज कंपनी एलआईसी इस मामले में सबसे आगे रही. LIC Market Cap बीते हफ्ते 18,469 करोड़ बढ़कर 5,84,366.54 करोड़ हो गया, दो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की मार्केट वैल्यू 17,492.02 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 8,82,400.89 करोड़ हो गई. इस हिसाब से देखें तो इन दो कंपनियों के निवेशकों ने सिर्फ 4 दिनों में ही 35,961 करोड़ रुपये छाप डाले. तीसरी फायदा कराने वाली कंपनी Bajaj Finance रही, जिसके एमकैप में 14,965.08 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और ये 6,63,721.32 करोड़ रुपये हो गई. 

मार्केट वैल्यू गिरने के बाद भी टॉप पर रिलायंस
भले ही Mukesh Ambani की रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू में बीते सप्ताह गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में ये नंबर-1 पर कब्जा जमाए हुए है. इसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एचयूएल का स्थान रहा. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
