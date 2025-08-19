scorecardresearch
 

Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत में गिरावट जारी, 91000 हजार से नीचे आया 22 कैरेट गोल्ड

Gold Rate Today: 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 99146 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं, चांदी की कीमत में भी कमी देखने को मिली है यानी सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट आई है.

सोने-चांदी के भाव में कमी

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (19 अगस्त) भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 999 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 99 हजार रु प्रति 10 ग्राम के पार है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई है. आइये जानते हैं, आज के रेट.

सोने की कीमतों में गिरावट

999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 99146 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं 995 शुद्धता वाला सोना 98749 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 90818 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 74360 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 58000 रुपये है.

चांदी का आज का रेट

वहीं चांदी का भाव आज 113165 रुपये किलो है, जो सोमवार को 114050 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ सस्ता?

  शुद्धता सोमवार शाम के रेट मंगलवार सुबह का भाव कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     99623 99146 477 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      99224 98749 475 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      91255 90818 437 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      74717 74360 357 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      58280 58000 280 रुपये सस्ता
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      114050 113165 885
 रुपये सस्ती

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

---- समाप्त ----
