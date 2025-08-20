Gold-Silver Price Today: 2400 रु सस्ती हुई चांदी, साने के भी गिरे दाम, जानें 20 अगस्त को क्या हैं गोल्ड-सिल्वर के रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (20 अगस्त) भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 999 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 98 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई है. आइये जानते हैं, आज के रेट.

सोने की कीमतों में गिरावट

999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 98803 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं 995 शुद्धता वाला सोना 98407 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 90504 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 74102 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 57800 रुपये है.

चांदी का आज का रेट

वहीं चांदी का भाव आज 111225 रुपये किलो है, जो मंगलवार को 113625 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ सस्ता?

शुद्धता मंगलवार शाम के रेट बुधवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 99168 98803 365 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 98771 98407 364 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 90838 90504 334 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 74376 74102 274 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 58013 57800 213 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 113625 111225 2400

रुपये सस्ती

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

