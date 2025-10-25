scorecardresearch
 

क्रिप्‍टो में गेम... US का $35 ट्रिलियन कर्ज होगा खत्‍म? रूस का गंभीर आरोप

रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका अपने कर्ज को क्रिप्‍टो में बदलने की योजना बना रहा है. वह जल्‍द ही अपने 35 ट्रिलियन डॉलर को क्रिप्‍टो में शामिल कर देगा और फिर पूरा सिस्‍टम रीसेट हो जाएगा.

अमेरिका पर रूस का गंभीर आरोप (File Photo: Reuters)
अमेरिका पर रूस का गंभीर आरोप (File Photo: Reuters)

रूस ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रूस का दावा है कि अमेरिका स्‍टेबलकॉइन का इस्‍तेमाल करके 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज चुका सकता है. लेकिन क्‍या यह सच में मुमकिन है? वास्‍तविक दुनिया का नियम और फाइनेंशियल लिमिटेशन कुछ और ही कहानी बयां करती है.   

व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार एंटोन कोब्याकोव के एक दावे ने ग्‍लोबल हलचल मचा दी है. क्रिप्टो की भूमिका पर एक बार फिर बहस छिंड चुकी है. ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में कोब्याकोव ने आरोप लगाया कि वाशिंगटन अपने 35-37 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के एक हिस्से को US सर्पोटिव स्टेबलकॉइन में बदलने और सिस्टम को रीसेट करने की योजना बना रहा है. 

भारतीय आईपीआर वकील और विश्लेषक नवरूप सिंह ने एक पोस्‍ट के जरिए कुछ फैक्‍ट्स रखे हैं, जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि अमेरिका क्रिप्‍टो में खेल करके अपना कर्ज साफ कर देगा? 

आसान नहीं कर्ज को क्रिप्‍टो में बदलना
एक्‍सपर्ट ने कहा कि USDC और USDT जैसे स्टेबलकॉइन निजी कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं, अमेरिकी सरकार द्वारा नहीं. नेशनल कर्ज को इन डिजिटल टोकन में बदलना एक डिफॉल्‍ट माना जाएगा. यह कोई रणनीति नहीं होगी, खासकर ऐसे पैमाने पर जब अमाउंट काफी बड़ा हो. 

क्रिप्टो और फाइनेंस एक्‍सपर्ट का मानना ​​है कि कोब्याकोव का दावा अमेरिकी बाजारों में विश्वास को कम करने के उद्देश्य से किया गया एक भू-राजनीतिक बयानबाजी है.  उनका कहना है कि हालांकि कुछ स्‍टेबलकॉइन के पास अमेरिकी ट्रेजरी रिजर्व है, जो करीब 285 अरब डॉलर का है. लेकिन मौजूदा कानून के तहत पूरे कर्ज के भार को परिवर्तित करना असंभव है.

क्‍यों कर्ज को रीसेट करना मुश्किल? 
जीनियस अधिनियम (2025) के तहत, स्टेबलकॉइन जारी करने वाले को नकद या शॉर्ट टर्म ट्रेजरी में 1:1 सपोर्ट बनाए रखना होगा और फेड, OCC और फिनसेन द्वारा सख्त नियामक निगरानी का पालन करना होगा. वे लोन जारी नहीं कर सकते, देनदारियों का रीसेट नहीं कर सकते, या दायित्वों को समाप्त नहीं कर सकते. टोकनयुक्त ट्रेजरी, जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पलटन के बेन्जी फंड, सरकारी ऋण के लिए डिजिटल एक्सपोजर प्रदान करते हैं, लेकिन निवेश उत्पादों के रूप में लोन प्रोडक्‍ट नहीं हैं. 

इसके अलावा, तकनीकी चुनौतियां भी महत्वपूर्ण हैं. 24/7 ब्लॉकचेन परिचालन पारंपरिक बैंकिंग समय के अनुरूप नहीं है और विनियामक अनुपालन से टकराव की परतें जुड़ जाती हैं. सरल शब्‍दों में कहा जाए तो अमेरिका ब्लॉकचेन-बेस्‍ड फाइनेंस की खोज कर रहा है और स्थिर मुद्राएं सरकारी लोन रखती हैं, तो डिफॉल्ट के उद्देश्य से कर्ज को क्रिप्टो असेट में बदलने के लिए कोई कानूनी या व्यावहारिक मार्ग नहीं है. 

    Advertisement