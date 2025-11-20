आपने बंद कर दी अपनी SIP? इस फंड ने 1000 रुपये के मंथली निवेश को बनाया 1.13 करोड़

अक्सर कहा जाता है कि शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म में ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए, तभी अपको लाभ मिल सकता है. लेकिन ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स कम समय में ही पैसा अपना निवेश अमाउंट निकाल लेते हैं, जिस कारण वे बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं. इसका ताजा उदाहरण निप्पॉन इंडिया का एक फंड है, जिसने सिर्फ 1000 की SIP को 1.13 लाख रुपये में बदल दिया.
भारत की सबसे पुरानी एक्टिव इक्विटी योजनाओं में से एक निप्पॉन इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड ने लॉन्ग टर्म में गजब का रिटर्न दिया है. 8 अक्टूबर, 1995 को लॉन्च हुए इस फंड ने गजब का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है. लॉन्च के समय शुरू किया गया ₹1,000 का एक साधारण मासिक SIP 31 अक्टूबर, 2025 तक ₹1.13 करोड़ हो गया. इसके लिए इसमें 30 साल का समय लगा, जिसमें कुल डिपॉजिट ₹3.6 लाख है. इस एसआईपी का कुल CAGR 18.44% है.
कब-कब कैसा रहा प्रदर्शन
2024 में यह फंड 25.41% और 2023 में 34.25% के मजबूत तेजी के साथ बढ़ा.इस फंड ने 2025 में कुल 6.03% का रिटर्न दिया. सालाना रिटर्न 2017 में 41.39% के उच्च स्तर से लेकर 2018 में -16.86% की गिरावट तक रहा है. इस फंड में 79 शेयरों को रखा गया है.
टॉप होल्डिंग्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जो स्थिर आय संभावना वाले मार्केट पर फोकस रखता है. फंड ने उचित वैल्यूवेशन भी बनाए रखा है, जिसका पी/ई 30.47 और पी/बी 4.36 है, जबकि इसकी पोर्टफोलियो कंपनियों ने तीन वर्षों में 22.77% आय वृद्धि दर्ज की है, जिससे दीर्घकालिक रिटर्न की संभावना मजबूत हुई है.
अनुमानित रिटर्न
6 महीने 3–4%
1 वर्ष 6.03%
3 वर्ष 21% CAGR
5 वर्ष 20% CAGR
गौरतलब है कि इस फंड में निवेश करने वाले लोगों को सालाना आधार पर 18 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न मिला है. इसी तरह, सिमिलर फंड ने भी इस फंड के आसपास ही रिटर्न जनरेट किया है. एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि अगर आप किसी भी फंड में लॉन्ग टर्म तक निवेशित रहते हैं तो वह आपको एक मोटा पैसा दे सकता है.
(नोट- किसी भी फंड या शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)