रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अक्सर लोगों को सोने, चांदी या फिर बिटकॉइन में निवेश की सलाह देते नजर आते हैं. इसके साथ ही शेयर, बॉन्ड से लेकर रियल एस्टेट तक में निवेश को महज बुलबुला करार देते हैं, जो कभी भी फट सकता है. अक्टूबर की पहली तारीख को भी उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसमें दिग्गज निवेशक और दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों में शुमार वॉरेन बफे के सोने-चांदी को लेकर बदले रुख के बाद फिर कहा है कि शेयर-बॉन्ड सब क्रैश होने वाले हैं और ये Gold-Silver में निवेश का समय है.

लेकिन, कभी सोचा है कि आखिर क्यों रॉबर्ट कियोसाकी अक्सर इन धातुओं में निवेश करने की अपील करते नजर आते हैं. तो इसके पीछे एक नहीं, बल्कि कई कारण हैं. इस समय ये सटीक भी नजर आ रहे हैं. क्योंकि एक ओर जहां अमेरिका में भारी संकट है और कर्ज चरम पर पहुंचने से इकोनॉमी पर दबाव बढ़ रहा है. तो वहीं दूसरी ओर टैरिफ टेंशन में दुनियाभर के देशों के शेयर बाजार में हलचल साफ देखने को मिली है.

बाजार में उथल-पुथल, लेकिन चमका सोना

इस समय रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आई है और सोने-चांदी में निवेश करने वालों को बंपर रिटर्न हासिल हुआ है. इस साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने टैरिफ के चलते ट्रेड वॉर के हालात पैदा कर दिए और दुनियाभर के शेयर बाजार में हड़कंप मच गया. इसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है. लेकिन जहां बाजार फिसले, तो वहीं सोने की कीमतों ने अतंरराष्ट्रीय बाजारों के साथ ही घरेलू मार्केट में भी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए. इस साल अब तक सोना 45% से ज्यादा उछला है, तो वहीं चांदी ने निवेशकों को 50% से भी ज्यादा का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है.

इस साल ऐसे चढ़ी सोने-चांदी की कीमत

साल 2025 की शुरुआत से ही सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है. बात गोल्ड की करें, तो एमसीएक्स पर ये मामूली गिरावट के साथ 1,17,555 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. इससे पहले बीते इसी सप्ताह इसने अपना नया लाइफ टाइम हाई लेवल छुआ था, जो 1,18,444 रुपये प्रति 10 ग्राम है. MCX पर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 80,446 रुपये था और इस हिसाब से देखें, तो वायदा कारोबार में ये 37,109 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है. घरेलू मार्केट में भी इसने 1,17,332 रुपये का हाई (बिना GST और मेकिंग चार्ज) के छुआ है.

चांदी की कीमत में इस साल आए उछाल पर गौर करें, तो घरेलू मार्केट में ये 1,45,610 रुपये प्रति किलो तक पहुंची है. तो वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर ये कीमती धातु शुक्रवार को मामूली टूटकर भी 1,44,625 रुपये पर कारोबार कर रही थी. पहली जनवरी को एक किलो चांदी 95,496 रुपये की थी और इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो ये 49,129 रुपये तक महंगी हुई है.

कियोसाकी बोले- सोने-चांदी में निवेश का समय

Robert Kiyosaki ने सोने-चांदी में निवेश के बेकार बताने वाले वॉरेन बफेट के बदले रुख को लेकर अपने एक्स पोस्ट में कहा कि 'भले ही वॉरेन बफे ने मेरे जैसे सोने और चांदी के निवेशकों को सालों तक गलत ठहराया और मजाक उड़ाते रहे हों, लेकिन उनके अचानक समर्थन का मतलब जरूर ये है कि शेयर और बॉन्ड सब क्रैश होने वाले हैं और आगे मंदी है.' उन्होंने आगे लिखा कि वॉरेन बफे की बात सुनने और थोड़ा सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम खरीदने का समय आ गया है,

अमेरिका में बढ़ते कर्ज के हड़कंप

अमेरिका में होने वाली किसी भी हलचल का असर भारत समेत दुनियाभर के बाजारों पर देखने को मिलता है और इस समय US में भारी उथल-पुथल मची हुई है. जहां एक ओर देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी पर कर्ज का बोझ चरम पर पहुंच चुका है. 30 साल में अमेरिकी कर्ज 32.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा है.

अमेरिका पर ऐसे बढ़ा कर्ज (वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक)

तारीख/साल अमेरिका पर कर्ज 1st October/1995 $4.9 ट्रिलियन 1st October/2005 $8 ट्रिलियन 1st October/2015 $18.1 ट्रिलियन 2025 (अब तक) $37.6 ट्रिलियन

टैरिफ से बढ़ती ट्रेड टेंशन

जहां एक ओर US Debt में तेज इजाफा हो रहा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चलते भी हाल बेहाल है. दुनिया में ट्रेड वॉर की स्थिति पैदा हो चुकी है. बॉन्ड मार्केट भी दबाव में बने हुए हैं. टैरिफ वाले देशों से तमाम सामानों के ट्रेड पर रोक सी लग गई है. बात सिर्फ एग्रीकल्चर की करें, तो चीन की ओर से अमेरिकी सोयाबीन की खरीद बंद की गई है, जिससे ट्रंप तिलमिलाए नजर आ रहे हैं. तो अमेरिकी मक्का को भी खरीदार नहीं मिल पा रहा है और किसानों को भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है.

