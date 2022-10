क्या किंग चार्ल्स से दोगुने अमीर हैं Rishi Sunak और उनकी पत्नी? दोनों के पास इतनी संपत्ति

ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री (British PM) बनने के साथ ही भारतीय मूल के ऋषि सुनक (Rishi Sunak) एक और बात को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, ये चर्चा उनकी नेटवर्थ को लेकर की जा रही है. कहा जा रहा है कि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति (Akshata Murthy) की कुल संपत्ति ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से भी ज्यादा है. लेबर पार्टी की एमपी नादिया व्हिट्टोम (Nadia Whittome) के एक ट्वीट के बाद इस पर बहस शुरू हो गई है.

ब्रिटिश सांसद के ट्वीट के बाद चर्चा

Rishi Sunak के 10 डाउनिंग स्ट्रीट (10-Downing Street) की रेस जीतने के बाद उनकी संपत्ति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. यह देखते ही देखते पब्लिक इंट्रेस्ट का मुद्दा बनता जा रहा है. हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वाकई में पीएम सुनक और उनकी पत्नी की कुल नेटवर्थ किंग चार्ल्स III से कहीं ज्यादा है? दरअसल, लेबर पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद की सदस्य नादिया व्हिट्टोम के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट के चलते यह मुद्दा सुर्खियां बन गया है.

पीएम और किंग की नेटवर्थ में अंतर

Nadia Whittome के ट्वीट को देखें तो उसमें कहा गया है कि ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की कुल संपत्ति 730,000,000 पाउंड है, जो कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III की कुल नेटवर्थ (King Charles Networth) से लगभग दोगुनी है. नादिया के मुताबिक, किंग चार्ल्स और उनकी रानी कैमिला (Queen Camilla) की कुल नेटवर्थ अनुमानित 300 मिलियन से 350 मिलियन पाउंड है. उन्होंने लिखा कि इसे याद रखें, जब भी वह कठिन निर्णय लेने की बात करते हैं तो भुगतान मजदूर वर्ग के लोग करेंगे.

Rishi Sunak and his wife sit on a fortune of £730,000,000.



That’s around twice the estimated wealth of King Charles III.



Remember this whenever he talks about making “tough decisions” that working class people will pay for.