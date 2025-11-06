scorecardresearch
 

Richest Man in Gorakhpur: गोरखपुर में सबसे अमीर आदमी कौन है? अजय देवगन से कनेक्शन... करते हैं ये बड़ा काम

Gorakhpur Rich Person: चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने अपने शहर में ही रखकर बिजनेस को बड़ा करने का फैसला किया, और आज उनका कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपने शहर से जुड़कर काम करने पर अच्छा फील होता है.

Advertisement
X
गोरखपुर में सरिया फैक्ट्री के मालिक सबसे अमीर. (Photo: gallantt.com)
गोरखपुर में सरिया फैक्ट्री के मालिक सबसे अमीर. (Photo: gallantt.com)

गोरखपुर का इतिहास गौरवमयी रहा है. इतिहास के कई पन्नों पर गोरखपुर का नाम अंकित है, आज के दौर में ये शहर राजनीति का भी केंद्र है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जुड़े रहे हैं. अब औद्योगिक की राह पर भी गोरखपुर आगे बढ़ रहा है. गोरखपुर में AIIMS खुल गया है. इसके अलावा यहां Fertilizer Factory (HURL) और Gallantt Ispat के बड़े उद्योग भी हैं.

गोरखपुर में इतना सबकुछ है. लेकिन क्या आप जानते हैं, गोरखपुर में सबसे अमीर कौन है? उनका क्या नाम है, उनका क्या कारोबार है और क्या अभी भी उनका बिजनेस गोरखपुर में है? उन्होंने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है और क्या फैमिल बैकग्राउंड है?

चंद्र प्रकाश अग्रवाल का परिचय

सम्बंधित ख़बरें

Petrol Pump Business
पेट्रोल पंप से कितनी कमाई? 1 लीटर पर 4.30 रुपये कमीशन 
CEO shares how failing IIT twice helped him build a thriving tech career in viral post
दो बार IIT में फेल... 33k की जॉब छोड़ी, आज 53 लाख रुपये की कमाई! 
Diwali Candle Making Business
Diwali Business Idea: छोटा निवेश... मोटा मुनाफा, ₹10000 से शुरू करें इस चीज का बिजनेस, दिवाली पर बंपर डिमांड 
Youngest Billionaires in India
Youngest Billionaires: ये 5 तरह के बिजनेस ने इन लोगों को बनाया अरबपति, आप कौन सा करोगे? 
trump h-1b visa rules explained
Trump H-1B Visa Fee $100K: भारतीयों पर कितना असर? 

सबस पहले आपके गोरखपुर के सबसे अमीर शख्स का नाम बता देते हैं, उनका नाम चंद्र प्रकाश अग्रवाल है. ये Gallantt Group के मालिक हैं. इनकी कंपनी Gallantt Ispat लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्टेड है, और कंपनी का मार्केट कैप करीब 12,857 करोड़ रुपये है. Gallantt Ispat लिमिटेड में चंद्र प्रकाश अग्रवाल की करीब 29.2% हिस्सेदारी है. गैलेंट इस्पात गोरखपुर की एकमात्र कंपनी है जो शेयर बाजार में लिस्टेड है.  

Mr. C.P. Agrawal

करीब 70 साल के चंद्र प्रकाश अग्रवाल Gallantt Ispat Ltd.के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (C.P. Agrawal, Chairman & MD) हैं, पहले इस कंपनी का नाम Gallantt Metal लिमिटेड था. इस कंपनी की सरिया और बाकी फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित सहजनवा में है. मुख्य तौर में इस समूह का कारोबार स्टील, स्पॉन्ज-आयरन, एम.एस. बिलेट्स, रॉड्स और रोल्ड प्रोडक्शन में है. हालांकि कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है. गैलेंट ग्रुप का गोरखपुर और गुजरात में सरिया फैक्ट्री है. इसके अलावा ग्रुप सीमेंट, आटा और सूजी के बिजनेस में भी है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: आगरा में सबसे अमीर कौन? इस बड़ी कंपनी के हैं मालिक... पूरे देश में बिजनेस 

चंद्र प्रकाश अग्रवाल का क्या है बिजनेस

बता दें, Gallantt समूह की शुरुआत 1984 में हुई में थी, शुरुआत में आटा मिल का कारोबार था. फिर धीरे-धीरे इस्पात, स्पॉन्ज आयरन बिजनेस की तरफ रुख किया. Gallantt Ispat Ltd. का रजिस्ट्रेशन 2005 में हुआ था. बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन गैलेंट इस्पात लिमिटेड के ब्रांड एंबेसडर हैं.

चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने अपने शहर में ही रखकर बिजनेस को बड़ा करने का फैसला किया, और आज उनका कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपने शहर से जुड़कर काम करने पर अच्छा फील होता है. क्योंकि वो मूल रूप से  गोरखपुर के ही रहने वाले हैं. हालांकि अब उन्होंने अपने बिजनेस को विस्तार देते हुए गुजरात में भी यूनिट लगाई है. ग्रुप का सरिया प्लांट 6 लाख टन से ज्यादा सरिया का प्रोडक्शन हर साल करता है. इस ग्रुप में करीब 3600 लोग काम करते हैं. 

यह भी पढ़ें: नोएडा शहर में सबसे अमीर कौन है? नहीं जानते... सेक्टर-4 में बड़ा ऑफिस, करते हैं ये काम 

C.P. Agrawal की संपत्ति 

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University से स्नातक की डिग्री ली है. परिवरा समेत चंद्र प्रकाश अग्रवाल संपत्ति फिलहाल करीब 4000 करोड़ रुपये आंकी गई है. 

Advertisement

गौरतलब है कि हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में चंद्र प्रकाश अग्रवाल 758वें नंबर पर थे, उस समय Gallantt ग्रुप की कुल संपत्ति करीब 3200 करोड़ रुपये आंकी गई थी. चंद्र प्रकाश अग्रवाल उत्तर प्रदेश में टॉप-10 अमीरों की लिस्ट में भी शामिल हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement