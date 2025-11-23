'भयंकर क्रैश आ गया...2013 में किया था अलर्ट', Robert Kiyosaki बोले- खरीद लें सोना-चांदी, सिर्फ यही सहारा!

रिच डैड पुअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने एक बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बड़ी चेतावनी के साथ सलाह दी है. उन्होंने ट्विटर (अब एक्स) पर अपनी नई पोस्ट में कहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश शुरू हो रहा है और बदकिस्मती से यह आ गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे संकट में अमीर बनने का मौका लोगों के पास है और इसका सबसे बड़ा जरिया सोना-चांदी (Gold-Silver) और बिटकॉइन (Bitcoin) है.

12 साल पहले दी थी चेतावनी

Robert Kiyosaki आए दिन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को निवेश की सलाह देते नजर आते हैं. अब उनकी नई पोस्ट तेजी से वायरल (Viral Post) हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी Crash Warning को दोहराया है. उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, 'इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश शुरू हो रहा है और बदकिस्मती से वह क्रैश आ गया है. 2013 में मैंने Rich Dads Prophecy पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश (Biggest Crash In History) आने वाला है. यह सिर्फ़ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप और एशिया में भी दिख रहा है.'

'सोना-चांदी ही मुसीबत में सहारा'

मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक ने अपनी चेतावनी के बारे में बताते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नौकरियां खत्म कर देगा. जब नौकरियां क्रैश होंगी तो फिर ऑफिस और घरों का रियल एस्टेट भी क्रैश हो जाएगा. कियोसाकी ने आगे लोगों को सलाह देते हुए कहा कि 'अब सोना, चांदी, Bitcoin और Ethereum खरीदने का समय आ गया है.'

क्रैश में भी चांदी बनाएगी अमीर!

रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में चांदी को लेकर बड़ा टारगेट दिया है और क्रैश के दौरान भी इसे अमीर बनने का जरिया बताया है. उन्होंने कहा कि कीमती धातु Silver सबसे अच्छी और सबसे सुरक्षित है. आज चांदी का भाव 50 डॉलर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि Silver Price जल्द ही 70 डॉलर और 2026 में करीब 200 डॉलर तक पहुंच जाएगा. Kiyosaki ने लिखा, 'अच्छी खबर यह है कि लाखों लोग सब कुछ खो देंगे, अगर आप तैयार हैं तो यह क्रैश आपको और अमीर बना देगा.'

रॉबर्ट कियोसाकी इससे पहले भी कई बार ऐसी चेतावनी दे चुके हैं. उनके ज्यादातर पोस्ट में लोगों को सोना-चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम को खरीदने की सलाह दी जाती है. मशहूर लेखक शेयर, बॉन्ड्स को नकली करेंसी करार देते हैं और Gold-Silver, Bitcoin को अमीर बनाने वाले एसेट्स बताते हैं.

