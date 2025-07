खतरे की शुरुआत! Robert Kiyosaki बोले- लेकिन मेरे लिए Good News... और खरीदेंगे सोना-चांदी

शेयर बाजार (Share Market) में बीते कुछ समय से लगातार उथल-पुथल देखने को मिली है और इसके साथ ही सोना-चांदी की कीमतों में तगड़ा उतार-चढ़ाव आया है. हालांकि, जहां बाजार ने निवेशकों को घाटा कराया है, तो वहीं Gold-Silver में निवेश करने वाले मालामाल हुए हैं और क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइन (Bitcoin) की तो पूछिए ही मत. यही वजह है कि मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) अक्सर लोगों को इन एसेट्स में निवेश की सलाह देते हैं. अब उन्होंने कहा है कि जब बाजार में हलचल मचती है और बुलबुले फूटते हैं, तो इनकी कीमतों पर भी असर पड़ता है, लेकिन फिर ये एक सुनहरा मौका बन सकते हैं.

संकट का सहारा है सोना-चांदी

इतिहास गवाह है कि संकट के समय में सोना और चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है. यही कारण है कि ग्लोबल हालात बिगड़ने या फिर किसी भी अन्य आपदा की स्थिति में Gold-Silver Rates में तगड़ा इजाफा देखने को मिलता है. लोगों को सोना-चांदी और बिटक्वाइन में निवेश की सलाह देने वाले रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी भी बीते कुछ समय में सच होती दिखी हैं, क्योंकि जहां सोना 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर चुका है, तो वहीं चांदी लगातार चढ़ते हुए 1,15,136 रुपये प्रति किलो के नए शिखर पर पहुंच चुकी है. जबकि बिटक्वाइन का भाव 1,23,166 डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है. साफ शब्दों में कहें, तो बाजार ने भले ही निराश किया हो, लेकिन इन तीनों एसेट्स में पैसे लगाने वाले मालामाल हो गए हैं.

Robert Kiyosaki ने अब क्या कहा?

'Rich Dad Poor Dad' के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने Social Media प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से एक ताजा सलाह भरी पोस्ट शेयर किया है और बड़ी बात कही है. उन्होंने लिखा, 'बुलबुले फूटने वाले हैं और जब ये फूटेंगे तो संभावना है कि सोना, चांदी और बिटकॉइन पर भी इनका असर पड़ेगा. लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर Gold-Silver-Bitcoin की कीमतें गिरती हैं, तो मैं खरीदारी शुरू कर दूंगा. अपना ध्यान रखें.'



