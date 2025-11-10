क्या आपके पास हैं ये 5 स्टॉक? विदेशी एजेंसी ने कहा- खरीद डालो... 54% तक चढ़ेगा भाव

गोल्डमैन सैश (Goldman Sachs) ने बीते दिनों अपी कन्विक्शन लिस्ट में पांच भारतीय शेयरों (Indian Stocks) को शामिल किया है. इसके साथ ही इनके भाव में आने वाले दिनों में 54% तक की तेजी आने का अनुमान जाहिर किया है. ये स्टॉक देश की सबसे बड़ी और वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर टाटा ग्रुप की टाइटन तक के हैं. इन्हें नए टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दी गई है.

और पढ़ें

ये पांच शेयर गोल्डमैन की लिस्ट में

विदेशी ब्रोकरेज हाउस भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में लिस्टेड पांच शेयरों पर बुलिश है और इनमें जोरदार तेजी का अनुमान जाहिर किया है. गोल्डमैन सैश को उम्मीद है अगले एक साल में ये शेयर 14 से 54 फीसदी तक की छलांग लगा सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी कंपनियों की ग्रोथ बढ़ने का भरोसा जताते हुए एजेंसी ने इन्हें खरीदने की सलाह दी है. इनमें रिलायंस, टाइटन के अलावा अन्य शेयरों में हैवल्स, मेकमायट्रिप और पीटीसी इंडस्ट्रीज शामिल हैं.

पहला शेयर: MakeMyTrip Share

ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मेकमायट्रिप का शेयर लिस्ट में शामिल है और इसमें गोल्डमैन सैश को तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है. MakeMyTrip Share सोमवार को बाजार की शुरुआत में 78 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसके लिए टारगेट प्राइस 123 रुपये दिया गया है, जो करीब 54 फीसदी की बढ़त दर्शाता है.

Advertisement

दूसरा शेयर: PTC Industries Share

गोल्डमैन की लिस्ट में शामिल दूसरा भारतीय स्टॉक पीटीसी इंडस्ट्रीज का है. ये सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान 1.70% की तेजी लेकर 17,715 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि विदेशी ब्रोकरेज को उम्मीद है कि ये अगले 12 महीने में 24,725 रुपये को हिट कर सकता है, मतलब 44 फीसदी के आस-पास उछल सकता है.

तीसरा शेयर: Reliance Industries Share

तीसरा शेयर देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का है. RIL Stock के लिए ब्रोकरेज हाउस ने 1795 रुपये का नया टारगेट प्राइस सेट किया है, जबकि सोमवार को ये शेयर 1492.70 रुपये पर ट्रेड करता नजर आ रहा है. इस हिसाब से रिलायंस स्टॉक में 20 फीसदी से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है.

चौथा शेयर:Havells India Share

लाइट्स और पंखे बनाने के कारोबार से जुड़ी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के शेयर को लेकर भी गोल्डमैन सैश बुलिश है. इस स्टॉक को एजेंसी ने 1740 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो इसके मौजूदा भाव से करीब 19 फीसदी की बढ़त को प्रदर्शित करता है. बता दें कि सोमवार को Havells India Stock 1450 रुपये पर कारोबार कर रहा था.



पांचवां शेयर: Titan Share

Goldman Sachs की लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर जो भारतीय शेयर शामिल है, वो टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन का है. Titan Share के लिए नया टारगेट प्राइस 450 रुपये है, जबकि फिलहाल ये शेयर ग्रीन जोन में 3795 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. ऐसे में इसका भाव 15 फीसदी के आसपास उछलने की उम्मीद है.

Advertisement

बाजार के लिए दी ये रेटिंग

Goldman Sachs ने भारतीय शेयर बाजार के प्रति अपनी राय को 'ओवरवेट' कर दिया है, जबकि इससे ठीक एक साल पहले ये रेटिंग 'न्यूट्रल' दी गई थी. ब्रोकरेज ने दिसंबर 2026 के अंत तक Nifty-50 इंडेक्स के लिए 29,000 का नया टारगेट सेट किया है, जो इसके मौजूदा स्तरों से 14% की बढ़त दर्शाता है. ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि गोल्डमैन सैश को 6 अलग-अलग वैल्यूएशन आउटलुक के आधार पर सीमित गिरावट या रेटिंग में गिरावट का जोखिम नजर आता है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----