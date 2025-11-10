scorecardresearch
 

क्या आपके पास हैं ये 5 स्टॉक? विदेशी एजेंसी ने कहा- खरीद डालो... 54% तक चढ़ेगा भाव

Goldman Sachs को पांच भारतीय शेयरों में अगले 12 महीने में जोरदार तेजी की उम्मीद है. इसके साथ ही विदेशी ब्रोकरेज हाउस ने भारतीय शेयर बाजार की रेटिंग को भी न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है.

Advertisement
X
गोल्डमैन सैश ने बढ़ाया पांच भारतीय शेयरों का टारगेट (Photo: Pixabay)
गोल्डमैन सैश ने बढ़ाया पांच भारतीय शेयरों का टारगेट (Photo: Pixabay)

गोल्डमैन सैश (Goldman Sachs) ने बीते दिनों अपी कन्विक्शन लिस्ट में पांच भारतीय शेयरों (Indian Stocks) को शामिल किया है. इसके साथ ही इनके भाव में आने वाले दिनों में 54% तक की तेजी आने का अनुमान जाहिर किया है. ये स्टॉक देश की सबसे बड़ी और वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर टाटा ग्रुप की टाइटन तक के हैं. इन्हें नए टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दी गई है.  

ये पांच शेयर गोल्डमैन की लिस्ट में
विदेशी ब्रोकरेज हाउस भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में लिस्टेड पांच शेयरों पर बुलिश है और इनमें जोरदार तेजी का अनुमान जाहिर किया है. गोल्डमैन सैश को उम्मीद है अगले एक साल में ये शेयर 14 से 54 फीसदी तक की छलांग लगा सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी कंपनियों की ग्रोथ बढ़ने का भरोसा जताते हुए एजेंसी ने इन्हें खरीदने की सलाह दी है. इनमें रिलायंस, टाइटन के अलावा अन्य शेयरों में हैवल्स, मेकमायट्रिप और पीटीसी इंडस्ट्रीज शामिल हैं. 

पहला शेयर: MakeMyTrip Share
ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मेकमायट्रिप का शेयर लिस्ट में शामिल है और इसमें गोल्डमैन सैश को तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है. MakeMyTrip Share सोमवार को बाजार की शुरुआत में 78 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसके लिए टारगेट प्राइस 123 रुपये दिया गया है, जो करीब 54 फीसदी की बढ़त दर्शाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

The stock market is transitioning into one that will be driven by macros and stock picking will lose importance, Morgan Stanley said.
4 दिन में ₹36000Cr... बाजार में भूचाल के बीच इन निवेशकों ने छाप डाले नोट 
The BSE Sensex was quoting at 84,960.71, up 534.37 points or 0.63 per cent. The NSE Nifty topped the 26,000 level and was up 138.75 points or 0.54 per cent.
अचानक ऐसा क्या हुआ? शेयर बाजार में लौटी तूफानी तेजी, इन 10 शेयरों ने मचाया गदर 
Reliance Infrastructure and Reliance Power have approached SEBI, seeking a probe into unusual trading activity and potential market manipulation.
99% टूटे... फिर बने मल्टीबैगर, अब ED के एक्शन से अनिल अंबानी के शेयर धड़ाम  
Stock Market Fall
शेयर बाजार में तेज गिरावट... सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम, खुलते ही बिखरे ये 10 स्टॉक  
Reliance Investors Earning
Reliance में पैसे लगाने वालों की मौज, 5 दिन में छाप डाले ₹47000Cr 
Advertisement

दूसरा शेयर: PTC Industries Share
गोल्डमैन की लिस्ट में शामिल दूसरा भारतीय स्टॉक पीटीसी इंडस्ट्रीज का है. ये सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान 1.70% की तेजी लेकर 17,715 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि विदेशी ब्रोकरेज को उम्मीद है कि ये अगले 12 महीने में 24,725 रुपये को हिट कर सकता है, मतलब 44 फीसदी के आस-पास उछल सकता है. 

तीसरा शेयर: Reliance Industries Share
तीसरा शेयर देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का है. RIL Stock के लिए ब्रोकरेज हाउस ने 1795 रुपये का नया टारगेट प्राइस सेट किया है, जबकि सोमवार को ये शेयर 1492.70 रुपये पर ट्रेड करता नजर आ रहा है. इस हिसाब से रिलायंस स्टॉक में 20 फीसदी से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है. 

चौथा शेयर:Havells India Share
लाइट्स और पंखे बनाने के कारोबार से जुड़ी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के शेयर को लेकर भी गोल्डमैन सैश बुलिश है. इस स्टॉक को एजेंसी ने 1740 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो इसके मौजूदा भाव से करीब 19 फीसदी की बढ़त को प्रदर्शित करता है. बता दें कि सोमवार को Havells India Stock 1450 रुपये पर कारोबार कर रहा था. 
 
पांचवां शेयर: Titan Share
Goldman Sachs की लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर जो भारतीय शेयर शामिल है, वो टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन का है. Titan Share के लिए नया टारगेट प्राइस 450 रुपये है, जबकि फिलहाल ये शेयर ग्रीन जोन में 3795 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. ऐसे में इसका भाव 15 फीसदी के आसपास उछलने की उम्मीद है. 

Advertisement

बाजार के लिए दी ये रेटिंग
Goldman Sachs ने भारतीय शेयर बाजार के प्रति अपनी राय को 'ओवरवेट' कर दिया है, जबकि इससे ठीक एक साल पहले ये रेटिंग 'न्यूट्रल' दी गई थी. ब्रोकरेज ने दिसंबर 2026 के अंत तक Nifty-50 इंडेक्स के लिए 29,000 का नया टारगेट सेट किया है, जो इसके मौजूदा स्तरों से 14% की बढ़त दर्शाता है. ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि गोल्डमैन सैश को 6 अलग-अलग वैल्यूएशन आउटलुक के आधार पर सीमित गिरावट या रेटिंग में गिरावट का जोखिम नजर आता है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement