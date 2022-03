Big Bazaar New Name: क्या कल से ही दिखेगा बिग बाजार का नया नाम? अंदरखाने चल रही तैयारी

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने फ्यूचर ग्रुप के फ्लैगशिप ब्रांड बिग बाजार (Big Bazaar) का नाम बदलने (Big Bazaar Name Change) की तैयारी शुरू कर दी है. इससे पहले मुकेश अंबानी की कंपनी ने किशोर बियानी की अगुवाई वाली कंपनी के रिटेल स्टोर्स के परिचालन (Operations) की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी. इस वजह से कुछ दिनों तक बिग बाजार के अधिकतर स्टोर बंद रहे थे.



Big Bazaar का नया नाम (Big Bazaar New Name)

बकौल रिपोर्ट्स, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी अब बिग बाजार के लोकेशन पर अपने नए रिटेल स्टोर खोलने जा रही है. इन स्टोर्स का नाम स्मार्ट बाजार (Smart Bazaar) होगा. रिलायंस रिटेल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल सेक्टर की कंपनी है. ये कंपनी रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल जैसे रिटेल स्टोर का परिचालन पहले से करती है.

Smart Bazaar इन 950 लोकेशन पर खुलेंगे



रिलायंस रिटेल की 950 जगहों पर खुद के स्टोर्स खोलने की योजना है. कंपनी ने ये सभी लोकेशन फ्यूचर ग्रुप से अपने कंट्रोल में ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनमें से करीब 100 लोकेशन पर कंपनी जल्द-से-जल्द ‘Smart Bazaar' नाम से स्टोर खोलेगी. हालांकि, रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है.



Big Bazaar के टेक ओवर से जुड़ी ये बातें जानिए



रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) और फ्यूचर ग्रुप (Future Group) के बीच 24,713 करोड़ रुपये की डील हुए साल भर से ज्यादा समय हो चुका है. हालांकि, अमेजन के मुकदमों की वजह से सौदा पूरा नहीं हो पाया है. बीते सप्ताह से रिलायंस ने अपना रुख आक्रामक करते हुए Future Group के Big Bazaar का स्टोर अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया.



रिलायंस ने पहले बिग बाजार के स्टोर्स की लीज को अपने नाम किया, लेकिन फ्यूचर को ऑपरेट करने दिया. अब रिलायंस इस बात पर स्टोर्स का नियंत्रण अपने हाथों में लगे रही है कि फ्यूचर ग्रुप इनका किराया नहीं दे पा रहा है.