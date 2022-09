संकट में अमेरिका, कहां कर रहा है गलती? Rich Dad Poor Dad के लेखक ने बताया पूरा खेल!

दुनिया पर मंदी का खतरा गहरा रहा है और इसकी चपेट में सबसे अधिक अमेरिका नजर आ रहा है. महंगाई का आलम ये है कि इसका आंकड़ा 41 साल के शिखर पर पहुंच गया है. इसके चलते फेड रिजर्व लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है. लेकिन आखिर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में ये हालात क्यों पैदा हुए? 'RICH DAD POOR DAD' के स्कॉटिश लेखक ने इसके कारणों का जिक्र किया है, साथ ही निवेशकों को खतरों से बचने के लिए सलाह भी दी है.

अमेरिका पर 100 ट्रिलियन का कर्ज

RICH DAD POOR DAD के लेखक Robert T. Kiyosaki ने सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका में उपजे हालातों की वजह बताई है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने 25 साल पहले अपनी किताब में बताया था कि जो बचत करते हैं, वो हारे हुए होते हैं. उन्होंने लिखा कि आज अमेरिका भारी कर्ज में दबा हुआ है, उस पर 100 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है.

SAVERS ARE LOSERS. 25 years ago, in RICH DAD POOR DAD I stated savers are losers. Today, US debt in 100s of trillions. REAL INFLATION is 16% not 7%. Fed raising interest rates will destroy US economy. Savers will be biggest losers. Invest in REAL MONEY. Gold, silver & Bitcoin. September 16, 2022

उन्होंने लिखा, देश में वास्तविक महंगाई दर 7 फीसदी नहीं, बल्कि 16 फीसदी तक पहुंच गई है. ऐसे में फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को घाटा ही होगा. उन्होंने लिखा ऐसे कदमों से सबसे ज्यादा नुकसान बचत करने वालों को होगा.

उधारी-महंगाई और ब्याज दरें

प्रसिद्ध लेखक ने अमेरिकी हालात को बयां करते हुए स्टेप-वाय-स्टेप कारण बताए. Kiyosaki ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि अमेरिका पर बहुत ज्यादा पैसा उधार लेना और देश में ब्याज दरों को कम रखना अब भारी पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कम ब्याज दरें अमेरिका को और अधिक अमेरिकी बॉन्ड खरीदने के लिए अधिक उधार लेने के लिए मजबूर करती हैं. इन सबके चलते महंगाई बढ़ती है और ये महंगाई ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर करती हैं. इसके चलते कर्ज महंगा हो जाता है.

1. US borrows too much money. 2. US keeps interest rates low. 3. Low interest rates forces US to borrow more $ to buy more US Bonds 4. to keep interest rates low 5. Causes inflation 5. Forcing interest rates up 6. Debt becomes too expensive 7. US dollar dying. BUY G-S-Bitcoin — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 18, 2022

Bitcoin में निवेश की दी सलाह

RICH DAD POOR DAD के राइटर ने आगे निवेशकों को मंदी और महंगाई जैसे खतरों से बचने के लिए बड़ा सलाह दी है. उन्होंने लिखा कि अमेरिकी डॉलर मर रहा है. ऐसे में असली पैसे में निवेश करना फायदेमंद रहेगा. उन्होंने सोना, चांदी और क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में निवेश करने की सलाह दी है. इससे पहले भी पिछले दिनों एक ट्वीट में उन्होंने निवेशकों को चांदी में निवेश करने की सलाह दी थी.

'गरीब से अमीर बनने का समय'

Robert T. Kiyosaki ने बीते दिनों किए अपने पोस्ट में कहा था कि अगर आप गरीब से अमीर बनने के सपने देख रहे हैं, तो मौका आ गया है. यह गरीबों के लिए अमीर बनने का समय है. उन्होंने चांदी को इसका जरिया बताते हुए इस कीमती धातु में इन्वेस्ट करने की सलाह दी थी. उन्होंने लिखा था कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और रियल एस्टेट सब क्रैश. ऐसे समय में Silver की ओर बढ़ें.

TIME FOR POOR TO GET RICH. Stocks, bonds, mutual funds, ETF & Real Estate crashing. As PREDICTED Middle class being wiped out. Silver moving sidewards. Silver to stay at $20 for 3-5 years, then climb to $100 to $500. Everyone can afford silver even poor. Accumulate silver now. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 13, 2022

चांदी 3 से 5 साल के लिए 20 डॉलर पर बनी रहेगी और आने वाले समय में यह 100 डॉलर से 500 डॉलर तक चढ़ेगी. 'Rich Dad Poor Dad' के लेखक ने कहा था कि हर कोई इसे खरीद सकता है, गरीब भी चांदी को खरीद सकता है. इसलिए, अब चांदी इन्वेस्ट करें.

अमेरिका में महंगाई की मार

महंगाई से अमेरिका-ब्रिटेन जैसे देश बुरी तरह त्रस्त हैं. अमेरिका में महंगाई की बात करतें तो ये कई दशकों के उच्च स्तर पर बनी हुई है. हालांकि, बीते कुछ महीनों में इसमें कुछ मामूली कमी जरुर देखने को मिली है और अगस्त में यह 8.3 फीसदी पर आ गई. लेकिन ये आंकड़ा भी देश के लिए बेहद चौंकाने वाला है. यहां बता दें कि पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए जून 2022 में अमेरिका में महंगाई की दर बढ़कर 9.1 फीसदी पर पहुंच गई थी, जो पिछले 41 सालों में सबसे ज्यादा थी. इसके कारण मंदी (Recession) की आशंका और गंभीर हो गई है.