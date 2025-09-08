Prime Focus Share: 5 साल में चार गुना पैसा... अब दो दिन से शेयर में अपर सर्किट, रणबीर कपूर ने लगाए हैं करोड़ों रुपये

शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और सेंसेक्स-निफ्टी तेज रफ्तार से भाग रहे हैं. इस बीच प्राइम फोकस का शेयर गदर मचा रहा है. कंपनी के स्टॉक में दो दिन से लगातार 10% का अपर सर्किट लग रहा है. इस तेजी के चलते कंपनी के शेयरों में पैसे लगाने वाले निवेशकों को ताबड़तोड़ फायदा हो रहा है और इसमें बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर भी शामिल हैं, जिन्होंने प्राइम फोकस में करोड़ों रुपये का दांव लगाया है.

दनादन लग रहा है अपर सर्किट

प्राइस फोकस की स्थापना नमित मल्होत्रा द्वारा साल 1997 में मुंबई में की गई थी. एक छोटी पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी के रूप में स्टार्ट हुई ये VFX सेक्टर में बड़ा नाम बन चुकी है. कंपनी का शेयर पहले से ही निवेशकों के लिए मल्टीबैगर बनकर उभरा है और बीते दो दिनों से तो प्राइम फोकस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है और इसका भाव 20 फीसदी चढ़ चुका है. सोमवार को ये शेयर अपने पिछले बंद 158.37 रुपये की तुलना में 10 फीसदी का अपर सर्किट लेकर 174.20 रुपये पर खुला.

पांच साल में किया मालामाल

बीते पांच साल में इस शेयर में पैसे लगाने वालों की रकम चार गुना से ज्यादा बढ़ गई है. शेयर की कीमत के हिसाब से देखें, तो एक शेयर का भाव 135.35 रुपये बढ़ा है और निवेशकों को 348.39% का धांसू रिटर्न मिला है. शेयर में तेजी के चलते अब कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 5400 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. बीते सिर्फ छह महीने में ही इस शेयर ने 74% का रिटर्न दिया है. इसका 52 वीक का हाई लेवल 181 रुपये है.

Advertisement

रणबीर कपूर के पास 12.5 लाख शेयर!

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने इस कंपनी के शेयरों में करोड़ों रुपये का दांव लगाया है. इसी साल जुलाई महीने में उन्होंने ये खरीदारी की थी. रणबीर कपूर के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, तो उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपये लगाए थे और इसके बदले उन्हें प्राइम फोकस के 12.5 लाख शेयर मिले थे. ये स्टॉक 120 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से दिए गए थे.

निवेश की रकम में इतना इजाफा

हालिया तेजी के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो फिलहाल जारी तेजी के हिसाब से देखें, तो एक्टर द्वारा खरीदे गए 12.5 लाख शेयरों की वैल्यू सोमवार के भाव के हिसाब से बढ़कर 15 करोड़ रुपये से बढ़कर 21.75 करोड़ रुपये हो गई होगी. मतलब रणबीर कपूर को सीधे 6.75 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ होगा. यहां बता दें कि ये कंपनी एक्टर की आने वाली फिल्म 'रामायण' से भी जुड़ी हुई है, जो इसके पोस्ट-प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स से जुड़ी हुई है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----