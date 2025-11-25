सरकार की एक ऐसी स्‍कीम, जो अपको मैच्‍योरिटी पर 72 लाख रुपये का प्रॉफिट करा सकती है. इस स्‍कीम को पोस्‍ट ऑफिस या बैंक के जरिए ओपेन किया जा सकता है. लेकिन यह स्‍कीम सभी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बिटिया के नाम पर इसे खोल सकते हैं. जी हां, आप सही समझ रहे हैं... हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना (SSY). यह स्‍कीम आपको मोटी रकम दिला सकती है और वह भी कम निवेश पर, रिस्‍क भी ना के बराबर है.

सुकन्या समृद्धि योजना ( SSY ) अपनी बेटियों के लिए डाकघर की सबसे आकर्षक लघु बचत योजनाओं में से एक बनी हुई है. सभी डाकघर योजनाओं में SSY, 8.2% की संयुक्त रूप से सबसे ज्‍यादा ब्‍याज देती है. हर तिमाही आधार पर ब्याज तय किया जाता है, जो अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए 8.2% है.

4 करोड़ से ज्‍यादा हुए अकाउंट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट अब चार करोड़ से ज्‍यादा हो गए हैं और अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा जमा हो चुके हैं. माता-पिता अगर हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये की राशि निवेश करते हैं, तो SSY उनकी बेटी के 21 साल के होने तक एक बड़ी राशि तैयार कर सकता है. या फिर यूं कहें कि अगर वे 12,500 रुपये हर महीने डिपॉजिट करता है तो उसे एक मोटा अमाउंट मिल सकता है.

क्‍या हर महीने जमा कर सकते हैं इस योजना में पैसा?

सुकन्या समृद्धि योजना में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है, जबकि अधिकतम 1.50 लाख रुपये है. एक साल में आप अधिकतम 1.50 लाख रुपये एकमुश्त या कई किश्तों में जमा कर सकते हैं या फिर यूं कहें कि हर महीने भी जमा किया जा सकता है. 15 वर्ष की अवधि पूरी होने तक इसमें पैसा जमा हो सकता है, लेकिन खाता खोलने के डेट से 21 वर्ष की उम्र तक मैच्‍योरिटी पूरी होगी.

सुकन्या समृद्धि योजना टैक्‍स बेनिफिट

सुकन्या समृद्धि खातों में जमा राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्‍य हैं. हालांकि केवल पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था का पालन करने वाले टैक्‍सपेयर्स ही इस योजना के तहत टैक्‍स का लाभ उठा सकते हैं. वहीं इससे मिलने वाली कमाई पूरी तरह से टैक्‍स फ्री है.

मैच्‍योरिटी पर कितने रुपये मिलेंगे?

अगर कोई व्यक्ति अपनी लड़की के जन्म के समय 1.5 लाख रुपये का निवेश करना शुरू करता है, तो 21 वर्ष की आयु होने पर उसे 72 लाख रुपये मिल सकते हैं.

सालाना जमा: 1,50,000 रुपये

जमा पीर‍ियड: 15 साल

मैच्‍योरिटी पीरियड: 21 साल

ब्याज दर: 8.2%

कुल जमा राशि: 22,50,000 रुपये

ब्‍याज से कमाई: 49,32,119 रुपये

मैच्‍योरिटी पर कुल राशि: 71,82,119 रुपये

