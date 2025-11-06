IPO Alert: इंतजार खत्म... पैसे रखें तैयार, इस दिन खुलेगा Physicswallah IPO, प्राइस बैंड इतना

ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते अरबपतियों की लिस्ट में अपनी जगह बनाने वाले अलख पांडे (Billionaire Alakh Pandey) की एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला का आईपीओ (Physicswallah IPO) ओपन होने के लिए तैयार हैं. अगर आप निवेश का प्लान बना रहे हैं, तो फिर पैसों के साथ तैयार रहें. ये आईपीओ इसी महीने 11 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है. इसके साथ ही कंपनी ने प्राइस बैंड से लेकर लॉट साइज तक का खुलासा कर दिया है. आइए जानते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कितने पैसे लगाने होंगे?

11 से 13 नवंबर तक लगा सकेंगे पैसे

Physicswallah IPO में आम निवेशकों को 11 नवंबर मंगलवार से पैसे लगाने का मौका मिलेगा और निवेशक तीन दिन यानी 13 नवंबर तक पैसे लगा सकेंगे. इस इश्यू का टोटल साइज 3480 करोड़ रुपये है, जिसमें फ्रेश और ऑफर फॉर सेल के जरिए स्टॉक पेशकश शामिल है. कंपनी 3,100 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी, जबकि 380 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्रा ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए की जाएगी.

Price Band का हो गया ऐलान

बात करें, फिजिक्सवाला आईपीओ के लिए तय किए गए प्राइस बैंड की, तो ये 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर रखा गया है. कर्मचारियों को अपर प्राइस बैंड में प्रति शेयर 10 रुपये डिस्काउंट भी मिलेगा. IPO में 75% क्यूआईबी को, 10% रिटेल निवेशकों को, जबकि बाकी का हिस्सा अन्य कैटेगरी के लिए आवंटित किया गया है.

15000 से कम में बनें प्रॉफिट पार्टनर

इस तेजी से ग्रोथ करती कंपनी में आप महज 15000 रुपये से भी कम का निवे करके इसे होने वाले मुनाफे में पार्टनर बन सकते हैं. इसका तरीका बेहद आसान है, कंपनी ने रिटेल निवेशक के लिए 137 शेयरों का लॉट तय किया है. इसका मतलब है कि कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी होगी और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से मिनिमम 14,933 रुपये का निवेश करना होगा.

इसके बाद अगर आपका आईपीओ निकलता है और शेयर बाजार में फिजिक्सवाला की लिस्टिंग जोरदार होती है, तो फिर इसके प्रॉफिट के साथ आपके निवेश की रकम में भी इजाफा होगा. इस IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर कोटक कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया, गोल्डमैन सैश (इंडिया) और एक्सिस कैपिटल हैं.

बाजार में फिजिक्सवाला की लिस्टिंग कब?

Physicswallah की स्थापना Alakh Pandey ने साल 2016 में की थी और तब ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल था, जो फ्री शैक्षिक सामग्री मुहैया कराता था. कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दौरान इसने तेजी से ग्रोथ किया और अब 152 शहरों में 303 ऑफलाइन सेंटर्स का संचालन करती है. इसके IPO के 13 नवंबर को बंद होने के बाद इसके शेयरों का अलॉटमेंट अगले दिन यानी 14 नवंबर को किया जाएगा. वहीं शेयर मार्केट में इसके शेयरों की लिस्टिंग 18 नवंबर को हो सकती है.

