OLA Electric के शेयरों में लगातार गिरावट के बाद आज इसके शेयर शानदार तेजी दिखा रहे हैं. शुक्रवार के कारोबार के दौरान इसमें जबरदस्‍त खरीदारी हुई है और शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गया. यह तेजी तब आई है, जब कंपनी ने कहा कि उसके प्रमोटर और सीईओ भाविश अग्रवाल द्वारा अब प्रमोटर के सभी गिरवी रखे गए शेयर हटाए जा चुके हैं.

शुक्रवार को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 34.40 रुपये पर देखे गए, जो पिछले बंद भाव 31.28 रुपये से 10 प्रतिशत अधिक है. कंपनी का कुल बाजार कैपिटलइजेशन 15,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. यह शेयर गुरुवार को अपने सर्वकालिक निचले स्तर 30.79 रुपये से करीब 12 फीसदी की उछाल है.

लोन चुकाने के लिए बेचे शेयर

ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि प्रमोटर्स के शेयरों की बिक्री पूरी हो चुकी है. कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह लेनदेन केवल प्रमोटर स्तर के लगभग 260 करोड़ रुपये के लोन को पूरी तरह से चुकाने और पहले गिरवी रखे गए सभी 3.93% शेयरों को मुक्त करने के लिए किया गया था, जिससे प्रमोटर की सभी गिरवी समाप्त हो गईं.

कंपनी के कंट्रोल पर कोई असर नहीं

फाइलिंग में कहा गया है कि ट्रांजेक्‍शन के बाद भी प्रमोटर ग्रुप ओला इलेक्ट्रिक में 34.6% हिस्सेदारी बनाए रखता है. कंपनी ने कहा कि प्रमोटर्स के कंट्रोल में कोई कमी नहीं आई है और न ही लॉन्‍गटर्म नजरिए में कोई बदलाव हुआ है. यह एक सुनियोजित, समयबद्ध प्रक्रिया थी जिसे पूरी तरह से प्रमोटर के पर्सनल लेवल किया गया था. इसका कंपनी के प्रदर्शन, ऑपरेशन या रणनीतिक दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.

भाविश ने 3 दिन तक लगातार बेचे शेयर

पिछले तीन कारोबारी सत्रों में भाविश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कुल 9.62 करोड़ शेयर बेचे, जिनकी कीमत 324.27 करोड़ रुपये थी. इन शेयरों का एवरेज सेल प्राइस लगभग 33.65 रुपये प्रति शेयर रहा. सेल के इन तीन सत्रों में शेयर की कीमत 17 प्रतिशत से अधिक गिर गई थी, लेकिन आज इसमें उछाल देखने को मिला.

78 फीसदी टूटा शेयर

गौरतलब है कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अगस्त 2024 में लिस्टिंग के बाद अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 157.4 रुपये से 78 प्रतिशत से अधिक गिर चुके हैं. कंपनी ने आईपीओ में अपने शेयर 76 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे थे और शेयर आईपीओ प्राइस से 55 प्रतिशत नीचे आ चुका है. शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 99.90 रुपये से 66 प्रतिशत गिर चुका है.

(नोट - किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

