6 अगस्‍त 2025 को नेशनल सिक्‍योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के शेयरों की स्‍टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई थी. लिस्टिंग के बाद कंपनी ने अपने पहले तिमाही नतीजे पेश किए हैं, जिसमें कंपनी को मुनाफा हुआ है. मंगलवार को जून 2025 तिमाही के लिए कंपनी का कॉन्‍सोलिडेट नेट प्रॉफिट साल दर साल 15.16 प्रतिशत की ग्रोथ रहा. प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के 77.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 89.62 करोड़ रुपये हो गया.

हालांकि ऑपरेशनल रेवेन्‍यू वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.49 फीसदी घटकर 312.02 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 337.29 करोड़ रुपये था. कुल खर्च घटकर 228.03 करोड़ रुपये रह गया. नतीजें का ऐलान बाजार बंद होने के बाद आया है. इससे पहले, दिन में NSDL के शेयर 1.24 फीसदी चढ़कर 1288.80 रुपये पर बंद हुए, जो इसके IPO के 800 रुपये के प्राइस से 61.1 प्रतिशत की ग्रोथ है.

BSE ने NSDL को अल्‍पकालिक अतिरिक्‍त निगरानी उपाय (ASM) इंफ्रा के अंतर्गत रखा है, जो शेयर प्राइस में बढ़ती अस्‍थिरता के बारे में निवेशकों को सावधान करने के लिए इस्‍तेमाल किया जाने वाला तंत्र है. एक्‍सपर्ट्स ने मोटे तौर पर सलाह दी कि अल्पकालिक व्यापारियों और लिस्टिंग लाभ का लक्ष्य रखने वालों को वर्तमान स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए.

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी रणनीति निदेशक क्रान्ति बाथिनी ने कहा, 'दीर्घावधि निवेशक NSDL में निवेश जारी रख सकते हैं, लेकिन मध्यम से अल्पावधि के निवेशक कुछ लाभ कमाने पर विचार कर सकते हैं.'

सेबी रजिस्‍टर्ड स्वतंत्र विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने भी मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली की सलाह दी है. बोनान्जा के सीनियर रिसर्च एक्‍सपर्ट नितिन जैन ने कहा कि नएसडीएल ने 6 अगस्त को अपनी लिस्टिंग के बाद से असाधारण तेजी देखी है, जो मजबूत आईपीओ प्रतिक्रिया, लिस्टिंग के बाद की गति, एक मजबूत बिजनेस मॉडल, भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी के रूप में इसकी स्थिति और सकारात्मक बाजार धारणा के कारण संभव हुआ है.

कुछ ही दिनों में इतनी तेज बढ़त के बाद, अल्पकालिक और लिस्टिंग-गेन-केंद्रित निवेशकों के लिए मुनाफावसूली उचित है. निकट भविष्य में बढ़त सीमित रह सकती है और मजबूत शुरुआत के बाद शेयर मजबूत हो सकता है. शॉर्ट टर्म अस्थिरता को झेलने को तैयार लॉन्‍गटर्म निवेशकों के लिए, NSDL बढ़ती डीमैट पहुंच के साथ एक बेहतरीन विकल्प बना हुआ है.

मजबूत बुनियादी बातों और डिपॉजिटरी सर्विस के क्षेत्र में अपनी प्रमुख स्थिति के बल पर, NSDL को आईपीओ के दौरान निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली. यह इश्यू 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच बोली के लिए खुला था.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

