'ग्राहकों से लेकर इकोनॉमी तक को फायदा...', नितिन गडकरी ने गिनाए GST रिफॉर्म के लाभ

Nirman Bharat Summit: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 22 सितंबर से देश में लागू होने वाले जीएसटी बदलावों को सरकार का बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे न सिर्फ ग्राहकों को फायदा मिलेगा, बल्कि ये इकोनॉमी के लिए भी हितकर साबित होगा.

नितिन गडकरी जीएसटी रिफॉर्म के मल्टीपल इफेक्ट बताए (Photo:Screengrab )
आजतक के 'निर्माण भारत समिट' में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, नितिन गडकरी ने सरकार के जीएसटी रिफॉर्म के कदम पर बात की और कहा कि इसका मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसका असर न सिर्फ ग्राहकों पर दिखेगा, बल्कि इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा. जीएसटी में किए गए बदलावों को उन्होंने स्वागत योग्य कदम बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया.  

इकोनॉमी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा GST 2.0
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर जीएसटी रिफॉर्म्स के असर के सवाल का उत्तर में कहा कि सरकार के इस कदम से टैक्स कम होगा, तो देश के नागरिकों की खरीदने की झमता बढ़ेगी और सर्कुलेशन में पैसे आएंगे, जिससे इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी रेवेन्यू पर भी कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा और ये लगभग उतना ही आता रहेगा.  

नितिन गडकरी ने जीएसटी स्लैब और रेट्स में बदलाव के मल्टीपल असर पड़ने की बात कहते हुए बताया कि इससे जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा मिलने के साथ ही, देश में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर आगे बढ़ेगा. ऑटो सेक्टर पर असर को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी घटने से ऑटो प्रोडक्ट कार, बाइक-ट्रैक्टर लेने वालों को तो फायदा होगा ही, साथ ही इकोनॉमी को भी सीधा फायदा मिलेगा. 

ऑटो एक्सपोर्ट में बनेंगे नंबर-1 
परिवहन मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करना है और इसके लिए कदम उठाते हुए सरकार इंपोर्ट को कम करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है. फ्लेक्स फ्यूल को लेकर उन्होंने कहा कि इस इथेनॉल के दुष्परिणामों का कोई मामला सामाने नहीं आया है, बल्कि इनके जरिए पेट्रोल-डीजल का इंपोर्ट कम होगा और इससे होने वाली आर्थिक बचत से देश के किसान समृद्ध होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ेगा. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि आज हम तीसरे स्थान पर हैं और आने वाले पांच साल में नंबर एक बनने की कोशिश कर रहे हैं. 

जीएसटी के ऑटो सेक्टर पर असर और फ्लेक्स फ्यूल के फायदों के साथ ही नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में और भी तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की. इनमें फास्टैग पास से लेकर दिल्ली को जाम से निजात दिलाने तक के मुद्दे शामिल रहे. 

