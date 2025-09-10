नेपाल के सबसे बड़े रईस कौन? कभी चलाते थे किराने की दुकान... अब दुनियाभर में जलवा!

नेपाल धधक रहा है, धड़ाधड़ नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भी इस्तीफा हो चुका है. सोशल मीडिया (Social Media) पर बैन के खिलाफ विरोध ने अब हिंसक रूप ले लिया है, कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है.

दरअसल, नेपाल सरकार ने Facebook, YouTube, X (Twitter), Instagram समेत लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिसका युवा विरोध कर रहे हैं, और अब विरोध पूरे देश में फैल गया है, जिससे नेपाल अब राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है. किसी भी देश में अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो नुकसान सरकारी संपत्तियों के साथ-साथ बड़े से बड़े कारोबारियों को उठाना पड़ता है. क्या आपको पता है, नेपाल के सबसे बड़े रईस यानी दौलतमंद कौन हैं?

बिनोद चौधरी का बड़ा कारोबार

नेपाल की आबादी करीब 3 करोड़ है. नेपाल भले ही एक छोटा और विकासशील देश हो, लेकिन यहां से एक ऐसे उद्योगपति हैं, जिन्होंने दुनिया भर में अपने कारोबार का परचम लहराया है. जिनका नाम बिनोद चौधरी है, जिन्हें नेपाल का पहला और अब तक का सबसे बड़ा अरबपति माना जाता है. यानी मौजूदा समय में नेपाल के सबसे बड़े रईस हैं.

फोर्ब्स (Forbes) की अरबपतियों की सूची में शामिल बिनोद चौधरी की संपत्ति का अनुमान अलग-अलग सोर्स में 1.8 से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 14,700 से 16,700 करोड़ रुपये) के बीच बताया गया है. वह नेपाल के इकलौते शख्स हैं, जिन्होंने अपने कारोबार से वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की सूची में जगह बनाई है.

बिनोद चौधरी का कारोबार बहुआयामी है. वे सीजी कॉर्प ग्लोबल (CG Corp Global) ग्रुप के मालिक हैं, जिसके अधीन करीब 160 कंपनियां और 80 ब्रांड काम करते हैं. उनका कारोबार 30 से अधिक देशों में फैला हुआ है. इनमें खाद्य उद्योग, बैंकिंग, रियल एस्टेट, आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी), इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

सबसे ज्यादा पहचान बिनोद चौधरी को उनके लोकप्रिय ब्रांड 'वाई वाई नूडल्स' (Wai Wai Noodles) से मिली. नेपाल और भारत समेत दुनिया के कई देशों में यह नूडल्स ब्रांड बेहद लोकप्रिय है और कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी से आता है. खाद्य उद्योग में मिली इस सफलता ने चौधरी को वैश्विक पहचान दिलाई.

भारत में भी चौधरी ग्रुप का कारोबार

भारत में Wai Wai Noodles सीधे तौर पर नेस्ले की मैगी और आईटीसी की यिप्पी से प्रतिस्पर्धा करती है. कंपनी भारत के इंस्टेंट नूडल बाजार में 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है और इसका वार्षिक कारोबार ₹8 बिलियन ($96.2 मिलियन) है. इसके अलावा CG Corp होटल, रियल एस्टेट, सीमेंट और एनर्जी सेक्टर में भी काम करता है. इस ग्रुप का हरियाणा गुरुग्राम में भी ऑफिस है, और कंपनी लगातार भारत में अपने बिजनेस को बढ़ा रही है.

व्यवसाय से आगे बढ़कर बिनोद चौधरी समाजसेवा में भी सक्रिय हैं. उनकी कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत कार्यों में बड़े पैमाने पर योगदान देती है. नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के समय चौधरी समूह ने राहत और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. बिनोद की पत्नी का नाम सारिका है. दोनों के कुल तीन बेटे हैं.

बिनोद चौधरी ने काठमांडू में एक छोटी किराना दुकान से अपना कारोबारी सफर शुरू किया था. धीरे-धीरे उन्होंने कारोबार को नया आयाम दिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया. आज वे सिर्फ नेपाल के सबसे धनी व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक ऐसे उद्योगपति भी हैं जिनकी सोच और मेहनत ने साबित किया है कि सीमित संसाधनों वाले देश से भी वैश्विक अरबपति बना जा सकता है.

गौरतलब है कि नेपाल का करीब 64% कुल व्यापार भारत के साथ होता है, जो लगभग $8.0 बिलियन (USD) तक पहुंचता है. भारत से नेपाल की आयात करीब $7.041 बिलियन की है, जबकि नेपाल से भारत की निर्यात $0.831 बिलियन की है. नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, सेवा, और पर्यटन पर निर्भर है.

