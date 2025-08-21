scorecardresearch
 

Stock Crash: इधर सरकार लाई ऑनलाइन गेमिंग बिल... उधर बिखरा ये गेमिंग स्टॉक, निवेशकों में हाहाकार

Online Gaming Bill 2025 लोकसभा में पेश किए जाने के बाद से इस सेक्टर से जुड़ी कंपनी नाजारा टेक का शेयर क्रैश हो रहा है और दो दिन में ही 22% टूट गया है. अब ब्रोकरेज के इसकी रेटिंग घटाने से निवेशकों में हड़कंप मचा है.

ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी कंपनी का शेयर दो दिन में 22% टूटा (Photo: AI)
ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी कंपनी का शेयर दो दिन में 22% टूटा (Photo: AI)

केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 (Online Gaming Bill) क्या लाई, इससे जुड़ी कंपनियों के शेयर भरभराकर टूटने लगे. सबसे ज्यादा गिरावट नाजारा टेक के शेयर में देखने को मिली, जो बिल लोकसभा में पेश होने के बाद से ही क्रैश (Nazara Tech Share Crash) हो रहा है. बीते कारोबारी दिन बुधवार को इस गेमिंग स्टॉक 12 फीसदी से ज्यादा फिसला, तो वहीं सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन ये खुलने के साथ ही 10 फीसदी तक टूट गया. यही नहीं नाजारा शेयर को लेकर ब्रोकरेज भी निगेटिव रुख अपना रहे हैं और इसकी रेटिंग में कटौती की है. 

बिल पेश होते ही बिखरता गया शेयर
Nazara Tech शेयर बुधवार को 12.88 फीसदी की तगड़ी गिरावट लेकर क्लोज हुआ था और इसका भाव (Nazara Share Price) 1397 रुपये से कम होकर 1220 रुपये रह गया. वहीं गुरुवार को भी ये शेयर गिरावट के साथ खुला. 1178 रुपये पर ओपन होने के कुछ देर बाद ही नाजारा शेयर का दाम झटके में कम होकर 1085 रुपये पर आ गया. दो कारोबारी दिनों में ही शेयर का भाव 22 फीसदी तक घट गया और इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैपिटल (Nazara Market Cap) भी कम होकर 10210 करोड़ रुपये पर आ गया. 

ब्रोकरेज ने टारगेट के साथ घटाई रेटिंग 
सरकार द्वारा Online Gaming Bill लाने के बाद ब्रोकरेज ने भी ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी इस कंपनी के शेयर के टारगेट में कटौती करने के साथ ही इसकी रेटिंग भी घटाई है. ICICI सिक्योरिटीज ने बताया कि उसने नाजारा टेक के शेयर का टारगेट प्राइस पहले के 1500 रुपये से करीब 27 फीसदी तक कम करते हुए इसे 1100 रुपये कर दिया है. ब्रोकरेज के मुताबिक, ये फैसला ऑनलाइन गेमिंग बिल के मद्देनजर लिया गया है. इसके साथ ही कंपनी ने Nazara Rating में भी बदलाव किया है और इसे कम करते हुए 'Add' से 'Reduce' कर दिया है. 

कंपनी ने अपने नोट में कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेग्युलेट करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके लागू होने के बाद देश में रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर ब्रेक लग जाएगा. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि हालांकि इस सेक्टर में सक्रिय ज्यादातर कंपनियां नॉन-लिस्टेड हैं, लेकिन नाजारा टेक्नोलॉजीज की मूनशाइन टेक्नोलॉजी में बड़ी हिस्सेदारी है, जो पोकरबाजी (PokerBaazi) ऑपरेट करती है. कंपनी ने Moonshine की वैल्यूएशन को भी 400 रुपये से घटाकर 0 कर दिया है. 

इन निवेशकों को तगड़ा नुकसान
Nazara Tech Share Crash होने का असर इससे जुड़े तमाम दिग्गज निवेशकों को भी तगड़ा घाटा हुआ है. इसमें स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी Zerodha के निखिल कामथ, दिग्गज इन्वेस्टर मधुसूदन केला और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट के को फाउंडर अर्पित खंडेलवाल की हिस्सेदारी की वैल्यू में दो दिनों में अनुमानित करीब 300 करोड़ रुपये की गिरावट आई है. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 जून 2025 तक Nikhil Kamath के पास इस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में 3.51% हिस्सेदारी, मधु केला के पास 1.18% हिस्सेदारी और खंडेलवाल के पास 7.44% हिस्सेदारी थी.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

