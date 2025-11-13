मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने गुरुवार को बताया कि सितंबर 2025 में उसकी समागम तिमाही में प्रोफिट आफ्टर टैरी पोर्टफोलियो (PAT) 87.4 प्रतिशत शेयर बाजार 2,345 करोड़ रुपये हो गया, जो सोने के ऊंचे इलाके के बीच मजबूत लोन का असर है। गो इन्वेस्ट के बदले में लोन देने वाली ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) ने पिछले साल इसी तिमाही में 1,251 करोड़ रुपये का फायदा कमाया था।

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में शुद्ध ब्याज आय ( एनआईआई) 58.5 प्रतिशत अनुपात 3,992 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,519 करोड़ रुपये था। कंपनी ने इस मजबूत प्रदर्शन का श्रेय अपने गो कस्टम लोन व्यवसाय में निरंतर गति और स्थिर लोन मांग को दिया है।

मुथूट फाइनेंस के दिग्गज जॉर्ज जैकब मुथूट ने कहा कि हमारा मुख्य उद्यम लोन बिजनेस के मजबूत प्रदर्शन के कारण 1,47,673 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

कंपनी की एयूएम रेटिंग के आधार पर 47 प्रतिशत हिस्सेदारी 1,32,000 करोड़ करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने रिडीमएबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) रिलीज के माध्यम से कई किस्तों में प्राइवेट इंडस्ट्रीज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पैसे से लाभ उठाने की योजना का उद्देशयोग्य कंपनी के विकास को बढ़ावा देना और फंड आधार को मजबूत करना है।

शेयर बाजार में बंद होने की घोषणा की गई। इससे पहले, मुथूट फाइनेंस के स्टॉक ने कुल 3,406.35 रुपये प्रति शेयर की बढ़त के साथ 3,391.20 रुपये प्रति शेयर की बढ़त हासिल की थी। ऐसे में कल भी यह साझा किया जा सकता है।

(नोट- निवेश से पहले किसी भी शेयर में अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

