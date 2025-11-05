Crorepati Penny Stock: 29 पैसे का शेयर बना पैसे छापने की मशीन, 5 साल में ₹1 लाख लगाने वाले करोड़पति!

शेयर बाजार में ऐसे स्टॉक्स की कमी नहीं है, जो जोखिम भरे माने जाने वाले इस कारोबार में निवेशकों को मालामाल करने वाले (Multibagger Stock) साबित हुए हैं. इनमें बड़ी कंपनियों के ही नहीं, बल्कि कई पेनी स्टॉक्स भी शामिल है. स्वदेशी इंडस्ट्रीज के शेयर (Swadeshi Industries Share) ने कुछ ऐसा ही कमाल किया है. पांच साल पहले महज 29 पैसे के भाव पर मिल रहा ये स्टॉक निवेशकों के लिए पैसा छापने की मशीन बना है. इसमें सिर्फ 1 लाख रुपये लगाने वाले अब करोड़पति (Crorepati) बन चुके हैं.

5 साल में दिया 35000% रिटर्न

महाराष्ट्र स्थित स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड एक स्मॉलकैप कंपनी है. ये टेक्सटाइल, कॉपर, फूड प्रोडक्ट्स और PVC बोतलों के कारोबार से जुडी हुई है, साथ ही लीजिंग सर्विसेज भी देती है. इस कंपनी का शेयर बेहद ही कम समय में मल्टीबैगर स्टॉक्स (Multibagger Stocks) की लिस्ट में शामिल हो गया है.

जी हां, सिर्फ पांच साल में इस Swadeshi Share ने अपने निवेशकों को 34,358.62% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. इस दौरान शेयर की कीमत 29 पैसे से बढ़कर बीते कारोबारी दिन अपर सर्किट (Upper Circuit) के साथ 99.93 रुपये पर पहुंच गई है, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है.

1 लाख रुपये लगाने वाले करोड़पति

Swadeshi Stock से बीते पांच साल में मिले रिटर्न के हिसाब से कैलकुशन करें, तो अगर किसी निवेशक ने 6 नवंबर 2020 को 29 पैसे के हिसाब से 1 लाख रुपये के स्वदेशी शेयर खरीदे होंगे और उन्हें अब तक होल्ड रखा होगा, तो अब तक उनकी रकम बढ़कर 34,458,000 रुपये हो गए होंगे. यानी सिर्फ एक लाख रुपये लगाने वाला अब करोड़पति बन गया होगा.

हर रोज लग रहा अपर सर्किट!

अपने निवेशकों को Crorepati बनाने वाले इस स्वदेशी इंडस्ट्रीज के शेयर की हालिया परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो ये लगातार पैसे लगाने वालों को फायदा दिला रहा है. बीते 5 दिनों से इसमें हर रोज अपर सर्किट लग रहा है. वहीं सिर्फ पांच साल में ही नहीं, बल्कि इस मल्टीबैगर स्टॉक ने बीते 1 साल में भी 3500% का जोरदार रिटर्न दिया है, जबकि इसने छह महीने में इस शेयर में पैसे लगाने वालों की रकम 9 गुना से ज्यादा हो गई है.

बता दें इस कंपनी का मार्केट कैपिलाइजेशन 108 करोड़ रुपये है, लेकिन ये छुटकू शेयर निवेशकों की किस्मत खोलने वाला साबित हुआ है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

