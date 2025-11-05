scorecardresearch
 

Crorepati Penny Stock: 29 पैसे का शेयर बना पैसे छापने की मशीन, 5 साल में ₹1 लाख लगाने वाले करोड़पति!

Crorepati Stock: 'छोटा पैकेट, बड़ा धमाका' वाली कहावत एक स्मॉलकैप शेयर सही साबित करता नजर आया है. सिर्फ 29 पैसे के स्वदेशी इंडस्ट्रीज के शेयर ने निवेशकों को 5 साल में करोड़पति बना दिया है.

Advertisement
X
पांच साल में निवेशकों को मिला 35000% रिटर्न (Photo: ITG)
पांच साल में निवेशकों को मिला 35000% रिटर्न (Photo: ITG)

शेयर बाजार में ऐसे स्टॉक्स की कमी नहीं है, जो जोखिम भरे माने जाने वाले इस कारोबार में निवेशकों को मालामाल करने वाले (Multibagger Stock) साबित हुए हैं. इनमें बड़ी कंपनियों के ही नहीं, बल्कि कई पेनी स्टॉक्स भी शामिल है. स्वदेशी इंडस्ट्रीज के शेयर (Swadeshi Industries Share) ने कुछ ऐसा ही कमाल किया है. पांच साल पहले महज 29 पैसे के भाव पर मिल रहा ये स्टॉक निवेशकों के लिए पैसा छापने की मशीन बना है. इसमें सिर्फ 1 लाख रुपये लगाने वाले अब करोड़पति (Crorepati) बन चुके हैं. 

5 साल में दिया 35000% रिटर्न
महाराष्ट्र स्थित स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड एक स्मॉलकैप कंपनी है. ये टेक्सटाइल, कॉपर, फूड प्रोडक्ट्स और PVC बोतलों के कारोबार से जुडी हुई है, साथ ही लीजिंग सर्विसेज भी देती है. इस कंपनी का शेयर बेहद ही कम समय में मल्टीबैगर स्टॉक्स (Multibagger Stocks) की लिस्ट में शामिल हो गया है. 

जी हां, सिर्फ पांच साल में इस Swadeshi Share ने अपने निवेशकों को 34,358.62% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. इस दौरान शेयर की कीमत 29 पैसे से बढ़कर बीते कारोबारी दिन अपर सर्किट (Upper Circuit) के साथ 99.93 रुपये पर पहुंच गई है, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है. 

सम्बंधित ख़बरें

Harmanpreet Kaur Net Worth
मुंबई-पटियाला में बंगला... करोड़ों की नेटवर्थ, जानिए हरमनप्रीत के पास क्या-क्या  
SIP Power
10000 रुपये महीने जमा कर 10 लाख मंथली निकालें, खजाना नहीं होगा खाली! 
Crorepati Stock
1 महीने से रोज अपर सर्किट, 1 रुपये वाला शेयर ने 5 साल में बनाया करोड़पति! 
Tejashwi Yadav Net Worth
तेजस्वी का चुनावी हलफनामा, इतनी संपत्ति के हैं मालिक... पत्नी भी करोड़पति! 
Tilak Verma Net Worth
एशिया कप में जीत के 'हीरो' बने तिलक वर्मा... जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक 

1 लाख रुपये लगाने वाले करोड़पति 
Swadeshi Stock से बीते पांच साल में मिले रिटर्न के हिसाब से कैलकुशन करें, तो अगर किसी निवेशक ने 6 नवंबर 2020 को 29 पैसे के हिसाब से 1 लाख रुपये के स्वदेशी शेयर खरीदे होंगे और उन्हें अब तक होल्ड रखा होगा, तो अब तक उनकी रकम बढ़कर 34,458,000 रुपये हो गए होंगे. यानी सिर्फ एक लाख रुपये लगाने वाला अब करोड़पति बन गया होगा. 

Advertisement

हर रोज लग रहा अपर सर्किट!
अपने निवेशकों को Crorepati बनाने वाले इस स्वदेशी इंडस्ट्रीज के शेयर की हालिया परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो ये लगातार पैसे लगाने वालों को फायदा दिला रहा है. बीते 5 दिनों से इसमें हर रोज अपर सर्किट लग रहा है. वहीं सिर्फ पांच साल में ही नहीं, बल्कि इस मल्टीबैगर स्टॉक ने बीते 1 साल में भी 3500% का जोरदार रिटर्न दिया है, जबकि इसने छह महीने में इस शेयर में पैसे लगाने वालों की रकम 9 गुना से ज्यादा हो गई है. 

बता दें इस कंपनी का मार्केट कैपिलाइजेशन 108 करोड़ रुपये है, लेकिन ये छुटकू शेयर निवेशकों की किस्मत खोलने वाला साबित हुआ है.  

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement