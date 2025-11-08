scorecardresearch
 

Multibagger Stock: गजब के 4 शेयर... छह महीने में 300% तक रिटर्न, विदेशी निवेशक भी हुए दीवाने

FPI Buying Multibagger Stock: शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने भले ही बीते छह महीने में जमकर निकासी की हो, लेकिन चार शेयर ऐसे भी हैं जिनमें उनके द्वारा पैसा लगाया गया है. ये चारों स्टॉक मल्टीबैगर बनकर उभरे हैं.

चार मल्टीबैगर शेयरों पर फिदा विदेशी निवेश (Photo: Pexels)
चार मल्टीबैगर शेयरों पर फिदा विदेशी निवेश (Photo: Pexels)

शेयर बाजार (Stock Market) में मल्टीबैगर स्टॉक्स की लिस्ट (Multibagger Stock List) लंबी है. कुछ स्टॉक अपने निवेशकों के लिए जहां लॉन्ग टर्म में पैसों की बरसात करने वाले साबित हुए हैं, तो कुछ ऐसे भी हीं जिनमें पैसे लगाने वालों को कुछ ही महीनों में ताबड़तोड़ 300% तक का रिटर्न मिला है. ऐसे ही चार स्टॉक्स के बारे में बात करें, जिनमें तूफानी तेजी के चलते विदेशी निवेशक (FPI) भी इनके दीवाने हो गए हैं और इनमें या तो नई हिस्सेदारी खरीदी है, या फिर अपने स्टेकहोल्डिंग में बढ़ोतरी करते हुए तगड़ा दांव लगाया है. 

पहला शेयर: BGR Energy Systems Share
इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनी बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड का शेयर एफपीआई की फेवरेट लिस्ट में सबसे आगे है. बीते 8 मई को इस शेयर का भाव 101 रुपये था, जो शुक्रवार तक बढ़कर 410 रुपये हो गया. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो महज छह महीने में इस स्टॉक ने Multibagger Return देकर अपने निवेशकों की रकम को चार गुना कर दिया है. विदेशी निवेशकों ने इस कंपनी में जून तिमाही में अपनी हिस्सेदारी मामूली 0.01% से बढ़ाकर सितंबर तिमाही में 0.10% कर ली है.

दूसरा शेयर: Soma Textiles & Industries Share 
कॉटन बिजनेस में ट्रेड करने वाली कंपनी सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर भी अपने निवेशकों के लिए बीते छह महीने में Multibagger Share बनकर सामने आए हैं. अगर रिटर्न की बात करें, तो ये इस अवधि में 243 फीसदी रहा है. इस दौरान शेयर का भाव 43.08 रुपये से बढ़कर 148.15 रुपये तक पहुंचा है. इस कंपनी में विदेशी निवेशकों की जून तिमाही तक कोई हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन सितंबर तिमाही में FPI 0.05% के स्टेकहोल्डर हैं. 

तीसरा शेयर: HBL Power Systems Share
इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर में पिछले छह महीनों में ही 108% का उछाल आया है और इस स्टॉक का प्राइस 468.85 रुपये से बढ़कर 976.80 रुपये हो गया है. बैटरी और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी इस कंपनी में एफपीआई की हिस्सेदारी जून तिमाही में 4.83% थी, जिसे बढ़ाकर FPI ने सितंबर तिमाही में 7.10% कर दिया है. 

चौथा शेयर: Gujarat Mineral Development Corp Share
गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GMDC) के शेयर ने भी अपने निवेशकों को ताबड़तोड़ रिटर्न देते हुए छह महीने में उनका पैसा लगभग डबल कर दिया है. इस GMDC Stock का भाव छह महीनों में 301.65 रुपये से बढ़कर 599.50 रुपये तक पहुंचा है और इससे मिला रिटर्न 98.97% रहा है. विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी की बात करें, तो उन्होंने अपना निवेश बढ़ाया और जून तिमाही में अपनी 2.25% स्टेकहोल्डिंग को सितंबर तिमाही में बढ़ाकर 3.32% कर लिया है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

