scorecardresearch
 

गजब का ये शेयर, एक साथ तीन एक्सपर्ट बोले- 'खरीद डालो... ₹18000 के पार पहुंचेगा'

Multibagger Defence Stock: डिफेंस सेक्टर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया का शेयर बीते पांच साल से गदर मचाए हुए है और अब इसके टारगेट प्राइस में एक नहीं, बल्कि तीन एक्सपर्ट ने जोरदार इजाफा करते हुए खरीदने की सलाह दी है.

Advertisement
X
डिफेंस सेक्टर की इस कंपनी पर तीन एक्सपर्ट को भरोसा (File Photo: ITG)
डिफेंस सेक्टर की इस कंपनी पर तीन एक्सपर्ट को भरोसा (File Photo: ITG)

शेयर बाजार (Stock Market) में मल्टीबैगर शेयरों (Multibagger Stocks) की कमी नहीं है और इनकी लिस्ट लंबी है. ऐसा ही एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, जो अपने निवेशकों को मालामाल कर रहा है और ब्रोकरेज भी इसे लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं. हम बात कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के शेयर (Solar Industries India Share) की, जो बीते पांच साल में 988 रुपये से 14000 रुपये के करीब पहुंच चुका है और एक्सपर्ट इसे खरीदने की सलाह (Buy Rating) देते हुए दाम और बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं. 

18000 रुपये के पार पहुंचेगा दाम!     
Solar Industries माइनिंग और इंफ्रा सेक्ट के लिए भारतीय इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर है, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से भी जुड़ी हुई है. इसके शेयर की बीते पांच साल की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो Solar Industries Share Price इस अवधि में 988 रुपये से बढ़कर गुरुवार को ग्रीन जोन में कारोबार करते हुए 13,792 रुपये पर पहुंच गया. इस बीच निवेशों को करीब 1300% का रिटर्न हासिल हुआ है. अब एक्सपर्ट इसकी कीमत 18000 रुपये के पार पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं. 

दो एक्सपर्ट ने बढ़ा दिया टारगेट
1.25 लाख करोड़ रुपये मार्केट कैप वाली सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर को लेकर एक नहीं, बल्कि दो-दो दिग्गज ब्रोकरेज पॉजिटिव बने हुए हैं. दोनों ने निवेशकों के लिए इस Defence Stock पर अपनी Buy Rating बरकरार रखी है. एक ओर ब्रोकरेज गोल्डमैन सैश ने कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये होने के बाद Solar Industries Share Target बढ़ाकर 18,215 रुपये कर दिया है. तो वहीं दूसरी ओर नुवामा (Nuvama) ने इसके लिए अपना टारगेट प्राइस पहले के 17,500 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Multibagger Stock Crash
5 साल में दिया 6800% रिटर्न... एक आदेश आते ही शेयर क्रैश, निवेशकों में हड़कंप! 
As per experts, equity markets are facing global headwinds—slower earnings growth and geopolitical uncertainty—driving short-term corrections.
आज क्‍यों 83% टूटा ये स्‍टॉक? झटके में ₹5000 से 850 रुपये पर आया भाव 
मल्टीबैगर निकला ₹1 का ये शेयर... 10000% रिटर्न, 5 साल में निवेशक करोड़पति!  
The multibagger stock was trading lower in the afternoon session today.
गजब के 4 शेयर... छह महीने में 300% तक रिटर्न, विदेशी निवेशक भी दीवाने 
The multibagger stock, which rose to a 52-week high of Rs 74.30 on May 30, 2025, has gained 32.35% from its 52 week low. 
ये 8 छुटकू शेयर... इस साल मचा रहे गदर, 6000% तक रिटर्न देकर बन गए मल्टीबैगर!  
Advertisement

इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securites) भी सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर को लेकर बुलिश बना हु है और अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाकर अब 17,200 रुपये कर दिया है. ब्रोकरेज ने कहा है कि Defence और विदेशी क्षेत्र उच्च वृद्धि और मार्जिन बढ़ाने वाले प्रमुख कारक बने हुए हैं. 

कंपनी को धड़ाधड़ मिल रहे ऑर्डर
Solar Industries को धड़ाधड़ नए ऑर्डर मिल रहे हैं. बीते मंगलवार को कंपनी की ओर से कहा गया था कि उसने रक्षा उत्पादों के लिए 1,400 करोड़ रुपये के निर्यात ऑर्डर हासिल किए हैं, जो उसकी ग्लोबल डिफेंस पाइपलाइन को मजबूत करेगा. बता दें कि ये नए ऑर्डर 25 फरवरी 2025 के बाद से कंपनी के लिए पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement