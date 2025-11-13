Crorepati Stock: मल्टीबैगर निकला 1 रुपये वाला ये शेयर... 10000% रिटर्न, 5 साल में निवेशक बने करोड़पति!

शेयर बाजार (Stock Market) में ऐसे तमाम शेयर हैं, जो अपने निवेशकों के लिए पैसे छापने की मशीन साबित हुए हैं और उन्हें मालामाल कर दिया है. इनमें से कुछ स्टॉक्स ने लॉन्ग टर्म में ये कमाल किया है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो बेहद ही कम समय में मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) बन गए हैं. ऐसा ही एक शेयर एफएमसीजी कंपनी एलिटकॉन इंटरनेशनल का शेयर (Elitecon Share), जिसने निवेशकों के 1 लाख रुपये को महज पांच साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है.

देखते ही देखते करोड़पति स्टॉक बना

मल्टीबैगर एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को एक्स-डिविडेंड ट्रेड हुआ, फर्म ने FY26 के लिए 1 रुपये की फेसवैल्यू वाले इक्विटी शेयर पर 0.05 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है. ये छुटकू शेयर देखते ही देखते पैसे लगाने वालों के लिए करोड़पति स्टॉक बन गया है. पांच साल में इसकी कीमत करीब 1 रुपये थी, जो बढ़कर बुधवार को गिरावट के बाद भी 143.35 रुपये पर क्लोज हुई थी, जबकि गुरुवार को ये 2 फीसदी के आसपास गिरकर 130.80 रुपये पर बंद हुआ.

पांच साल में 10000% का धांसू रिटर्न

शेयर के भाव में बीते पांच साल में आए उछाल के आधार पर देखें, तो इसके निवेशकों को करीब 10332% से ज्यादा रिटर्न मिला है. न सिर्फ पांच साल, बल्कि इस शेयर ने पिछले एक साल और छह महीने में भी निवेशकों को मालामाल बनाया है. सालभर में Elitecon Share का रिटर्न 2554% रहा है, जबकि छह महीने के भीतर ही इस स्टॉक ने 287% का ताबड़तोड़ रिटर्न देकर निवेशकों की रकम को तीन गुना से ज्यादा कर दिया है.

सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन ये मल्टीबैगर स्टॉक हालांकि शेयर मार्केट (Share Market) में तेजी के बावजूद गिरावट में कारोबार करता नजर आया. बाजार बंद होने पर ये 2.48% फिसलकर 139.80 रुपये पर क्लोज हुआ. इस गिरावट के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 22350 करोड़ रुपये पर आ गया.

1 लाख लगाने वाले ऐसे बने करोड़पति

इस छुटकू शेयर के करोड़पति बनाने वाले कैलकुलेशन को देखें, तो पांच साल पहले 1 के आसपास के भाव पर अगर किसी निवेशक ने एलिटकॉन के शेयरों में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और अब तक उसे होल्ड रखा होगा. तो उसकी रकम अब तक बढ़कर 10,432,000 रुपये हो गई होगी. मतलब पांच साल में ही ऐसे निवेशक करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो गए होंगे.

कंपनी की कमाई बढ़ी, निवेशकों की दौलत

Elitecon International तंबाकू प्रोडक्ट्स और FMCG उत्पादों के कारोबार से जुड़ी कंपनी है.फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में इसकी उपस्थिति में जोरदार इजाफा हुआ है. कंपनी की कमाई की बात करें, तो 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 128% सालाना बढ़ी है और बीते साल की समान अवधि में 8.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 20.19 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी की इनकम में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है. जैसे-जैसे कंपनी की कमाई बढ़ी है, इसके शेयर में पैसे लगाने वाले भी अमीर होते जा रहे हैं.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

