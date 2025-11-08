Multibagger Penny Stock: ये 8 छुटकू शेयर... इस साल मचा रहे गदर, 6000% तक रिटर्न देकर किया मालामाल!

शेयर बाजार (Stock Market) भले ही जोखिम भरा कारोबार माना जाता है, लेकिन इसमें ऐसे तमाम शेयर हैं, जो कम समय में ही अपने निवेशकों की किस्मत खोलने वाले साबित हुए हैं और Multibagger Stock बन गए हैं. इस साल 2025 में अब तक भले ही Nifty आठ फीसदी और सेंसेक्स 7 फीसदी चढ़ा, लेकिन कुछ स्मॉलकैप शेयरों ने निवेशकों को अमीर बनाने का काम किया. आठ ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनमें पैसे लगाने वालों को अब तक 1000% से लेकर 6000% तक का रिटर्न मिला है.

RRP Semiconductor Share: लिस्ट में सबसे ऊपर आरआरपी सेमीकंडक्टर का शेयर है, जिसने इस साल अब तक 6252% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. इसका भाव 2025 में 185 रुपये से बढ़कर 11,784.40 रुपये हो गया है. बीते कारोबारी दिन शुक्रवार को इस शेयर में 2 फीसदी का अपर सर्किट लगा.

Swadeshi Industries Share: स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड के शेयर का प्रदर्शन भी शानदार रहा. इस शेयर में पैसे लगाने वालों को 2025 में जनवरी से अब तक 3625% का रिटर्न दिया है. इस स्टॉक का प्राइस 2.92 रुपये से 103.95 रुपये पर पहुंच गया है.

Sri Chakra Cement Ltd: सीमेंट सेक्टर की स्मॉलकैप कंपनी श्री चक्र सीमेंट लिमिटेड का शेयर भी इस साल जोरदार रिटर्न देने वाले शेयरों की लिस्ट में शामिल हैं. इसका भाव इस अवधि में 3.46 रुपये से 87.82 रुपये तक पहुंच गया है. इस हिसाब से निवेशकों को इसदौरन 2,438% का रिटर्न हासिल हुआ है.

Midwest Gold Share: ग्रेनाइट, मार्बल के कारोबार में लगी मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड के शेयर से निवेशकों को मिलने वाले मल्टीबैगर रिटर्न का आंड़ा 2108% रहा है. शेयर की कीमत में बढ़ोतरी की बात करें, तो पहली जनवरी को इसका भाव 117.10 रुपये से 2,586.55 रुपये पर पहुंच गया है.

GHV Infra Projects Share: जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर ने इस साल अब तक 1736% का रिटर्न देते हुए मल्टीबैगर स्टॉक की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. 1 जनवरी 2025 को इस शेयर का भाव महज 18 रुपये था, जो अब 334 रुपये पर पहुंच चुका है. सालभर का रिटन देखें, तो निवेशकों द्वारा लगाई गई रकम 4389% बढ़ी है.

Elitecon International Share: तंबाकू और सिगरेट के कारोबार से जुड़ी एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर इस साल अब तक 1,490% इस लिस्ट में शामिल हुआ है. इसकी कीमत के बारे में बात करें, तो पहली जनवरी से अब तक ये 10.37 रुपये से उछलकर 164.95 रुपये पर पहुंची है. शुक्रवार को ये शेयर 3.48 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था. इस साल ये स्टॉक अगस्त महीने में 422 रुपये के हाई पर भी पहुंच चुका है.

Mardia Samyoung Share: मार्डिया सैमयंग कैपिलरी ट्यूब्स लिमिटेड का शेयर 2025 में अब तक 1,377 फीसदी उछला है और इसका भाव 8.35 रुपये से बढ़कर 123.40 रुपये तक पहुंच गया. महज 85.90 करोड़ की इस कंपनी का शेयर बीते शुक्रवार को 1.98 फीसदी के अपर सर्किट के साथ क्लोज हुआ था.

Colab Platforms Share: कोलाब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर का भाव 1 जनवरी को 15.45 रुपये था, जो अब तक उछलकर 204.60 रुपये पर पहुंच गई है. शुक्रवार को ये स्टॉक 1.99 फीसदी के अपर सर्किट के साथ क्लोज हुआ. 2025 में अब तक इस शेयर में पैसे लगाने वालों को 1224% का मल्टीबैगर रिटर्न हासिल हुआ है. ये कंपनी ई-स्पोर्ट्स, गेमिंग और आईटी क्षेत्र में काम करती है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

