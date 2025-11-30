Multibagger Penny Stock: 1 लाख लगाने वाले अब ₹5 करोड़ के मालिक, पांच पैसे के इस शेयर ने बदली किस्मत

शेयर बाजार (Stock Market) में कारोबार जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन इसमें कोई न कोई स्टॉक ऐसा निकल जाता है, जो अपने निवेशकों को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है. मल्टीबैगर स्टॉक्स (Multibagger Stock) की लिस्ट लंबी है. ऐसा ही एक स्टॉक है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का शेयर (Integrated Industries Share), जिसने निवेशकों को झटके में करोड़पति (Crorepati) बनाने का काम किया है. महज 5 पैसे के इस पैनी स्टॉक ने एक लाख रुपये लगाने वालों को 5 करोड़ रुपये का मालिक बना दिया है.

पांच साल में 51820% का धांसू रिटर्न

1995 में स्थापित इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड फूड प्रोडक्ट्स के व्यापार से जुड़ी हुई है और इसका छुकटू शेयर अपने निवेशकों के लिए पैसे छापने की मशीन बनकर सामने आया है. बीते पांच साल में इसकी परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो Integrated Industries Share में पैसे लगाने वाले निवेशकों को 51,820% का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) मिला है. इस अवधि में शेयर की कीमत महज 5 पैसे से बढ़कर अब 25.96 रुपये पर पहुंच चुकी है.

1 लाख को पांच करोड़ रुपये में बदला

रिटर्न के हिसाब से निवेशकों को होने वाले फायदे पर नजर डालें, तो ये चौंकाने वाला है. दरअसल, अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले पांच पैसे के भाव पर इस शेयर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा. तो 51,820 फीसदी के रिटर्न के हिसाब से उनकी रकम बढ़कर 5.19 करोड़ रुपये हो गई होगी. यानी वे झटके में करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो गए होंगे.

बीते साल मचाया था गदर

इस शेयर ने बीते साल 2024 में जमकर गदर मचाया था और अपने निवेशकों पर पैसों की बारिश की थी, लेकिन साल 2025 में इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है. इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले साल अगस्त महीने में ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था, जो 41.45 रुपये है. 2 दिसंबर 2020 के तुलना करें तो निवेशकों को इस अवधि तक 85,000 फीसदी से भी ज्यादा रिटर्न मिल चुका था. हालांकि, इस हाई को छूने के बाद इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी और सालभर में ये 31 फीसदी के आसपास टूटा है.

Q2 नतीजे भी रहे थे शानदार

बीते दिनों Integrated Industries ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था, जो शानदार रहे थे. सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 104% का जोरदार उछाल आया था और ये बीते साल की समान अवधि के 14.7 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 29.9 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 54% की उछाल के साथ 286.90 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

