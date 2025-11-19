scorecardresearch
 

Multibagger Stock Crash: 5 साल में दिया 6800% रिटर्न... एक आदेश आते ही शेयर क्रैश, निवेशकों में हड़कंप!

Indokem Stock Lower Circuit: पांच साल में मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ इंडोकेम लिमिटेड का शेयर बीते कारोबारी दिन मंगलवार को बुरी तरह फिसला और इसमें Lower Circuit लग गया.

महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सख्ती से टूटा शेयर (Photo: AI Generated)
महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सख्ती से टूटा शेयर (Photo: AI Generated)

मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट (Stock Market Fall) के बीच एक स्मॉलकैप कंपनी के स्टॉक में पैसे लगाने वाले निवेशकों में हड़कंप मचा नजर आया. ये कंपनी है इंडोकेम लिमिटेड, जो साइजिंग केमिकल्स, डाई और टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है. महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से इसे लेकर एक आदेश आया, जिसके बाद अचानक ही Indokem Share Crash हो गया और इसमें लोअर सर्किट लग गया. बता दें कि ये Multibagger Stock है और पांच साल में निवेशकों के 1 लाख रुपये को 69 लाख में बदल चुका है. 

यूनिट बंद करने का मिला आदेश!
Indokem Share बीते कारोबारी दिन धड़ाम नजर आया और निवेशकों में भगदड़ सी मची रही. सोमवार को ये स्टॉक 866 रुपये पर क्लोज हुआ था और मंगलवार को ये शेयर 5% के लोअर सर्किट के साथ 829.15 रुपये पर आ गया. इस शेयर में ये गिरावट दरअसल, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (MPCB) के एक आदेश के बाद आई, जिसमें थाणे में अंबरनाथ स्थित Indokem की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करने का आदेश दिया. 

रिपोर्ट की मानें तो कथित तौर पर एमपीसीबी ने पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन को लेकर कंपनी को नोटिस देते हुए इस यूनिट को बंद करने के लिए कहा है, जिसकी खबर आते ही कंपनी के शेयरों में पैसे लगाने वालों में हड़कंप सा मच गया और शेयर दिनभर के कारोबार के दौरान संभल नहीं पाया. 

Multibagger है ये छुटकू शेयर 
इंडोकेम स्टॉक बीते पांच साल में अपने निवेशकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) साबित हुआ है. इसका भाव इस अवधि में 12 रुपये से मंगलवार की गिरावट के बावजूद 829 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो इस छुटकू शेयर ने पांच साल में 6,810 फीसदी का ताबड़तोड़ मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. अगर किसी निवेशक ने 12 रुपये के भाव पर एक लाख रुपये का निवेश किया होगा, तो वह अब तक बढ़कर 69 लाख रुपये से ज्यादा हो गया होगा. 

2025 में अब तक 700% उछला
इस शेयर की पांच साल की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो 20 नवंबर 2020 से दिसंबर 2024 के अंत तक इस शेयर ने 12 रुपये से 100 रुपये का सफर तय किया. लेकिन साल 2025 Indokem Stock Investors के लिए कमाई वाला रहा और अब तक ये शेयर 737 फीसदी की उछाल दर्ज कर चुका है. बीते छह महीने में इस मल्टीबैगर शेयर ने निवेशकों की रकम को 336 फीसदी का रिटर्न देते हुए चार गुना से ज्यादा कर दिया है. 

MPCB की सख्ती के बाद आई सफाई
एमपीसीबी की ओर से आए इस आदेश के बाद इंडोकेम लिमिटेड ने एक रेग्युलेटरी अपडेट में बताया कि वह इससे होने वाले नुकसान की लिमिट का पता लगा रही है. इसके साथ ही बोर्ड की ओर से यूनिट बंद करने को लेकर दिए गए आदेश को वापस लेने के लिए MPCB से अनुरोध करने की प्रक्रिया में है. कंपनी की ओर से कहा गया कि उसका संचालन हमेशा सभी लागू पर्यावरणीय और अन्य वैधानिक कानूनों के अनुपालन में किया गया है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
