'अवतार पुरुष... ', मुकेश अंबानी ने PM मोदी को कुछ इस अंदाज में किया Birthday Wish

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है. उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के Prime Minister बने हैं. देश-विदेश से उन्हें जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं. अमेरिका से जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, वहीं देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अलग ही अंदाज में पीएम मोदी को बर्थडे विश किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरआईएल के आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट किए गए संबोधन में मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी को अवतार पुरुष बताया.

'145Cr भारतीयों के लिए उत्सव का दिन'

देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी ने एक वीडियो पोस्ट में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को देश की 145 करोड़ जनता के लिए एक उत्सव का दिन करार दिया. उन्होंने भारतीय बिजनेस जगत और रिलायंस फैमिली की ओर से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने आगे कहा कि यह कोई किसी संयोग से कम नहीं है कि प्रधानमंत्री का 75वां बर्थडे भारत की अमृत काल में आया है. मेरी कामना है कि जब भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, तब भी मोदीजी भारत की सेवा करते रहें.

Sh. Mukesh D. Ambani, CMD, RIL, extends his warm and heartfelt wishes to Hon’ble Prime Minister Sh. Narendra Modi on the occasion of his 75th birthday. pic.twitter.com/IKEkBOhUhE — Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) September 17, 2025

PM मोदी को बताया अवतार पुरुष

मुकेश अंबानी ने अपने बधाई संदेश में आगे बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवतार पुरुष कहकर संबोधित किया और कहा कि भगवान ने उन्हें हमारी मातृभूमि का नेतृत्व करने के लिए भेजा है, ताकि भारत विश्व में सबसे महान राष्ट्र बन सके. उन्होंने ये भी कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पीएम मोदी को बीते तीन दशकों से करीब से जानता हूं.

रिलायंस चेयरमैन ने आगे कहा कि मैंने ऐसा नेता कभी नहीं देखा, जो भारत और देश में रहने वाले लोगों के लिए इतनी कड़ी मेहनत करता हो. उन्होंने पहले गुजरात को एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में तब्दील किया और अब भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में बदलने का काम कर रहे हैं.

देश के सबसे रईस इंसान हैं मुकेश अंबानी

एक ओर जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मार्केट कैपिटल के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी मार्केट वैल्यू 19.15 लाख करोड़ रुपये है. तो वहीं संपत्ति के मामले में इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी देश के सबसे रईस इंसान हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 99.9 अरब डॉलर है और बीते 24 घंटे में ही इसमें 567 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है. उन्होंने इस साल अपनी संपत्ति में 9.30 अरब डॉलर जोड़े हैं.

