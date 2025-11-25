Reliance Share: लगातार गिरता रहा शेयर बाजार, मुकेश अंबानी के शेयर ने कर दिया ये कमाल

शेयर बाजार (Stock Market) में गिरावट रुक नहीं रही है, बीते कुछ दिनों से सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स बुरी तरह टूट रहे हैं. सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भी BSE Sensex 313 अंक फिसलकर बंद हुआ, तो वहीं NSE Nifty ने 74 अंकों की गिरावट लेकर कारोबार खत्म किया. बिखरते बाजार में भी देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर (Reliance Share) कमाल कर रहा है. मंगलवार को कंपनी के शेयर ने अपने 52 वीक के नए हाई लेवल को छू लिया.

सेंसेक्स-निफ्टी तेज गिरावट लेकर बंद

सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट में गिरावट के बीच सेंसेक्स-निफ्टी की क्लोजिंग के बारे में, तो बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स अपने पिछले बंद 84,900.71 की तुलना में मामूली तेजी लेकर 85,008.93 के लेवल पर ओपन हुआ था और फिर शुरुआती कारोबार में ये 85,110 के स्तर तक उछला. फिर अचानक सेंसेक्स में गिरावट आती चली गई और ये 84,536 के दिन के निचले स्तर तक टूट गया. अंत में Sensex 313 की गिरावट के साथ 84,587 के लेवल पर बंद हुआ.

एनएसई के निफ्टी इंडेक्स की बात करें, तो इसकी चाल भी सेंसेक्स की तरह ही उतार-चढ़ाव भरी रही. अपने पिछले बंद 25,959 के मुकाबले उछाल के साथ ये 25,998 पर खुला था और फिर ये फिसलते हुए 25,857.50 तक गिर गया. अंत में ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स 74 अंक की गिरावट के साथ 25,884 के लेवल पर बंद हुआ.

RIL शेयर नए हाई लेवल पर

एक ओर जहां शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कमाल करता हुआ नजर आ रहा है. Reliance Share मंगलवार को कारोबार के दौरान 1559.60 रुपये के 52 वीक के नए हाई लेवल पर पहुंच गया. हालांकि, शेयर बाजार में कारोबार बंद होने पर इसकी रफ्तार घटी, लेकिन इसके बावजूद रिलायंस स्टॉक ग्रीन जोन में 1540 रुपये पर बंद हुआ.

कंपनी के शेयर में बीते कुछ दिनों में आई तेजी का असर Reliance Market Cap पर देखने को मिला और ये 20.82 लाख करोड़ रुपये हो गया. बता दें कि बीते छह महीने में ये 8 फीसदी के आस-पास उछला है.

कितनी है मुकेश अंबानी की नेटवर्थ?

रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ पर नजर डालें, तो दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों की लिस्ट में वे 18वें पायदान पर शामिल हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, Mukesh Ambani Networth 106 अरब डॉलर है. इस साल 2025 में उनकी नेटवर्थ में 15.8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ.

सबसे ज्यादा टूट ये 10 शेयर

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को बाजार में गिरावट के बीच सबसे ज्यादा फिसलने वाले शेयरों की बात करें, तो लार्जकैप कंपनियों में TMPV Share (1.62%), Trent Share (1.59%), Infosys Share (1.25%) फिसलकर बंद हुए. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल Honaut Share (4.58%), ACC Share (3.44%), Clean Energy Share (3.13%), Tata Comm Share (3.11%) और Adani Wilmer Ltd Share (2.38%) की गिरावट लेकर बंद हुआ. स्मॉलकैप कंपनियों में Mcloud Share (10.89%) और Vlegov Share (5%) टूटकर बंद हुआ.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

